Megközelítette a negyvenezret az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma Belgiumban

Hollandiában és Luxemburgban sem lassul jelentősen a járvány terjedése.

Töretlenül emelkedő tendenciát mutatva megközelítette a negyvenezret az igazolt fertőzöttek száma, a hétfőn bejelentett adatok szerint 39 983 koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván Belgiumban. Az elmúlt egy hónapban heti mintegy 10 ezer új esetről számoltak be az illetékes belga hatóságok. A közegészségügyért felelős belga hatóság hétfőn közzétett adatai szerint az elmúlt egy nap alatt 1487 embernél mutatták ki a fertőzést, ami kismértékű emelkedést mutat a vasárnap közzétett 1313, valamint a szombaton jelentett 1045 új esethez képest. A közzétett grafikon szerint pénteken 36 138, szombaton 37 183, vasárnap 38 496 volt a beazonosított fertőzöttek száma. Belgiumban a betegség március elejére datált ottani megjelenését követően alig másfél hét leforgása alatt, azaz öt héttel ezelőtt vasárnap 886-an voltak a fertőzöttek. Egy héttel később, március 22-én 3401 fertőzöttet tartottak nyilván az országban. Az azt követő vasárnap 10 836-ot, két héttel ezelőtt 19 691-et, egy hete pedig 30 589-at. Töretlen, de kisebb mértékű emelkedést mutat a haláleseteket mutató grafikon görbéje is. Az elmúlt 24 órában 168 új halálesetet jelentettek a járvánnyal összefüggésben. A halálos áldozatok napi száma a múlt hét elején 300 körül mozgott. A fertőzés következtében március közepe óta 5828-an hunytak el az országban, az elmúlt három napban pedig mintegy ezren. A kórházi ápoltak száma a múlt hét második felében kismértékű csökkenést mutatott, vasárnapra azonban újra emelkedett. A belga kórházak mintegy 9500 rendelkezésre álló ágyából jelenleg 4920-at foglalnak el koronavírussal fertőzöttek, mintegy 50-nel többet, mint előző nap. A kórházban ápoltak közül 1071 embert részesítenek intenzív ellátásban, ez nem sokkal alacsonyabb, mint az előző napokban. Az korábbiaknál valamivel kevesebbet, az elmúlt 24 órában 232 embert szállítottak kórházba, azonban azt is közölték, hogy egyre többen hagyhatják el a kórházakat, hétfőre például - az elmúlt napok adataitól kis mértékben elmaradva - 138-an. A járvány belgiumi megjelenése óta eddig 8895-en gyógyultak meg kórházi kezelés segítségével, öt nap alatt több mint 1300-an. Hollandiában a helyi közegészségügyi intézet (RIVM) hétfőn közétett adatai szerint szombaton 1089, vasárnap újabb 1066 embernél lett pozitív a teszt eredménye, ezzel 32 655-ra emelkedett az igazolt fertőzöttek száma. A kórházba szállítottak száma, valamint a járványban elhunytak aránya lényegében stabil maradt. A járvánnyal összefüggésben 3684-an haltak meg Hollandiában, 83-mal többen a vasárnap jelentett adatoknál. Kórházba 110 embert szállítottak, ezzel jelenleg 9704 az egészségügyi intézetekben ápoltak száma. Az elmúlt néhány nap adatai továbbra is azt mutatják, hogy a koronavírus okozta járvány lassabban terjed a rendkívüli intézkedések bevezetésének köszönhetően - tették hozzá. A holland média arról számolt be, hogy a járvány elleni védekezéshez szükséges eszközök érkeztek a Schiphol nemzetközi repülőtérre. A hétfő reggel Kínából érkezett repülőgép szállítmánya 800 ezer FFP2 kategóriájú védőmaszkot, 30 ezer pár védőszemüveget és 30 ezer védőruhát tartalmazott. A következő hetekben további 6 millió maszk és más orvosi felszerelések érkezése várható - tették hozzá. Luxemburgban a járvány enyhe lassulásáról adtak hírt hétfőn, noha a múlt hét azonos időszakához képest valamelyest emelkedett az újonnan regisztrált fertőzöttek száma. A hétvégén 93 esetben jelentettek pozitív vírustesztet, az összesítés szerint jelenleg 3555 fertőzöttet tartanak nyilván. Számuk egy héttel ezelőtt 3281, két héttel ezelőtt hétfőn 2804, három hete, március 30-án 1950 volt. A járvány következtében a hétvégén négyen vesztették életüket, az elhunytak száma ezzel 73-ra emelkedett a nagyhercegségben. A tömegközlekedési eszközökön és az üzletekben hétfőtől csak szájmaszkban lehet tartózkodni az országban.