Magyar Nemzet: Változhat az időseknek járó idősáv a boltokban

Jelentős különbségeik ellenére a civilek üdvözlik a kormányzat környezetvédelmi lépéseit, még ha azok egyelőre főképp jelképesek is.

A szerdán világszerte 50. alkalommal megtartott Föld napja kapcsán több civil szervezet és az Orbán-kabinet is közzétette környezetvédelmi álláspontját. Orbán Viktor Facebook-oldalán azzal az eredetileg Amerikából származó idézet törte meg a koronavírus-hírek egyhangúságát, hogy „a Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön”. Azt várjuk a kormánytól, hogy a gazdaságélénkítésre szánt közpénzből zöldebb, egészségesebb és igazságosabb Magyarországot építsen újra – közölte a Greenpeace Magyarország. A koronavírus-járvány közepette a mostaninál jóval fenyegetőbb környezeti és éghajlati válságra is megoldást kell találnunk. Ezért a gazdaság zöld újraindítását követelik. Perger András, a Greenpeace Magyarország klíma- és energiakampány-felelőse jelképesnek, egyszersmind szívszorítónak tartja, hogy most ilyen sok szenvedés hozott tiszta levegőt, csendesebb utakat. Fel kell ismernünk: nem élhetünk tovább úgy, ahogy eddig – hangsúlyozta. Fenntarthatatlan gazdasági rendszerünkért a bolygónk és saját magunk egészségével fizetünk. A gazdaságélénkítési pénzeknek a társadalmat fenntartó természet hosszú távú javát kell szolgálniuk – véli. Ezért azt kérik, hogy a cégek állami támogatását kössék zöld feltételekhez, így a szén-dioxid-kibocsátás-mentességhez. A fejlődést, ne GDP-ben, hanem „jóllétben” mérjük: a gazdasági teljesítmény mellett számítson a társadalom és a természet állapota is. Zöld munkahelyek létesítésével az átmenet igazságossá válna. Kérik, hogy a kabinet növelje az önkormányzatok, kisebb közösségek hatáskörét és pénzügyi önállóságát, valamint a helyi termelést és értékesítés, legyen szó akár élelmiszerről, akár energiáról. Követelik, hogy a kormány ne támogasson tovább egészség- és környezetromboló iparágakat, vessen véget az egyszer használatos kultúrának és segítse az áttérést a tiszta közlekedésre és mindig a szennyező fizessen. A válságban meg kell látnunk az esélyt – idézik Rodics Katalin agrárkampány-felelőst. A természeti erőforrások felhasználásának csökkentését, a helyi önellátóképesség növelését és a szükséglet-kielégítésre korlátozódó gazdaság megteremtését igényli a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) is. Szerintük a koronavírus terjedése nem lett volna ilyen veszélyes és gyors, ha nem lenne a gazdaság és az élet ennyire globalizált. Egy helyi erőforrásokra épülő rendszerben a járvány gazdasági hatásai sem lettek volna ennyire pusztítók. Az új gazdasági rendszer egyszersmind a járványokkal szemben is ellenállóbb lenne. Éger Ákos, az MTVSZ elnöke most látja leginkább elérkezettnek az esélyt a gyökeres váltásra. A helyi közösségek megerősítése mellett kulcskérdésnek nevezte Magyarország gazdasági függetlenségét is. Farkas István, az MTVSZ társelnöke értékrendváltoztatást sürgetett. Nyilván a Föld napjára időzítve az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) energia- és klímapolitikáért felelős államtitkára, Kaderják Péter, valamint Botos Barbara klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár kedden online egyeztetést folytatott hazai zöldmozgalmak képviselőivel. Összefoglalójukon ugyanakkor a civil követelések egyelőre kevéssé tükröződnek. Ebben lényegében megismétlik a kabinet ismert klímavédelmi céljait, így például a 30 éven belüli teljes szén-dioxid-kibocsátás-mentesítést. Egyetértettek abban, hogy a gazdasági célokat össze kell hangolni a klíma- és környezetvédelemmel. Kaderják Péter fontosnak nevezte a Kárpát-medence természeti környezetének, gazdag vízkészletének, termőföldjeinek, erdeinek és élővilágának megóvását. Ezt például faültetéssel és a megújulóenergia-használat ösztönzésével támogatják. Botos Barbara társadalmi összefogást és egyéni felelősségvállalást sürgetett. Az illegális hulladéktelepek felszámolására és az egyszer használatos műanyagok betiltására vonatkozó ígéretük nyomatékosításával Boros Anita építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért felelős államtitkár is kiállt környezetvédelmi elkötelezettségük mellett. Perger András megkeresésünkre hangsúlyozta: bár változatlanul hatalmas a különbség a Greenpeace és az Orbán-kormány környezetvédelmi elképzelései között, önmagában üdvözlendő, hogy a kabinet teremt fórumokat gondolataik kifejtésére. Ráadásul a korábbiakhoz képest lát is kedvező elmozdulást a kabinet lépéseiben. Ez lehetőséget teremt arra, hogy a kormány a válság teremtette esélyt kihasználva még határozottabban tegyen a környezetvédelemért – hangsúlyozta a klíma- és energiakampányfelelős. Más szakértők már azt eredményként könyvelik el, hogy a járványválság közepette a szaktárca változatlanul kiáll az év elején megfogalmazott környezetvédelmi céljaik mellett.