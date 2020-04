Elfogadta a 110 milliárd eurós gazdaságösztönző csomagot a francia parlament

Előbb az alsóházban a képviselők, majd a szenátorok is jóváhagyták a járvány kitörése óta második alkalommal történt módosítást.

A francia parlament csütörtök este végleg elfogadta a koronavírus-járvány miatt módosított költségvetést és a 110 milliárd eurós gazdaságösztönző csomagot. Előbb az alsóházban a képviselők, majd este a szenátorok is jóváhagyták a járvány kitörése óta második alkalommal történt módosítást, amelynek értelmében 110 milliárd euróra emelkedik a kormány mentőcsomagja, amellyel a járvány gazdasági és szociális következményeire kívánt válaszolni. Az elfogadott javaslat a francia hazai össztermék (GDP) 8 százalékos visszaesésével, 9,1 százalékos államháztartási hiánnyal számol, és úgy kalkulál, hogy az államadósság a GDP 115 százalékára nőhet a múlt év végi 98,1 százalékról. Az új költségvetés 24 milliárd eurót szán a francia vállalatok részleges kényszerszabadságra küldött munkavállalói számára biztosított állami jövedelem-kiegészítésre, 7 milliárd eurót az egyéni vállalkozók szolidaritási alapjára, és 20 milliárd eurót a nehézségekkel küzdő stratégiai nagyvállalatok feltőkésítésére, mint például az Air France légitársaság. Az összegben szerepel a 4 millió legszerényebb háztartásnak nyújtott 150 eurós egyszeri támogatás és a gyerekenkénti 100 eurós plusz juttatás is, amit a kijárási korlátozások feloldásakor utal át a kormány, valamint 8 milliárd euró a rendkívüli egészségügyi kiadásokra és az egészségügyi dolgozók kiemelt jutalmára és megemelt túlórapénzére. A francia statisztikai hivatal csütörtöki jelentése szerint a francia gazdaság jelenleg olyan állapotban van, mint egy „elaltatott szervezet, amely nem képes az alapvető életfunkcióit se ellátni”. Az adatok szerint a francia kereskedelem 41 százalékkal esett vissza a karantén kihirdetése óta. Bruno Le Maire gazdasági miniszter ezért csütörtökön jelezte, hogy azt szeretné, ha az éttermeken, a bárokon és a kávéházakon kívül a kijárási korlátozások május 11-i feloldása után valamennyi kereskedelmi egység megnyitna. A kormány csütörtökön azt is bejelentette, hogy 39 millió eurós kiegészítő támogatás nyújt a legszerényebbek élelmiszerellátására. A kijárási korlátozások március 17-i elrendelésekor a kormány már egyszer 65 milliós különtámogatást irányzott elő a hajléktalanokat segítő intézkedésekre.