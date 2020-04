Májustól újraindítaná bécsi járatait a Wizz Air

A tervek szerint húsz célállomás válik majd elérhetővé.

Újraindítaná bécsi járatait május 1-jétől a magyar kötődésű Wizz Air, húsz célállomás válik elérhetővé a tervek szerint. Az APA osztrák hírügynökség jelentése szerint Stephen Jones ügyvezető igazgató erről egy videokonferencián beszélt. Elmondása szerint a húsz célállomás között szerepel Milánó, Valencia és Tel Aviv is. Megjegyezte ugyanakkor, hogy ha a tervekkel ellentétben mégsem kapják meg az engedélyeket a járatok üzemeltetéséhez, akkor későbbre halasztják a bázis újranyitását. Stephen Jones közlése szerint az alacsony érdeklődés miatt a jegyek még a válság előttinél is olcsóbbak lehetnek most.