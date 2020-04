Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait

A tavalyihoz képes is szerény keretet szánna egészségfejlesztésre az Unió. Az MSZP EP-képviselője több forrást szeretne, és ehhez a miniszterelnök segítségét is várja.

a most véget érő hétéves költségvetési ciklusban csak valamivel kevesebb, mint 450millió euró volt az a forrás, amely többek között deklaráltan egészségfejlesztésre, határokon átívelő együttműködésekre, illetve az egészségügyi ellátás színvonalának növelésére volt fordítható. Levélben szorgalmazza Ujhelyi István szocialista EP-képviselő az európai intézmények – így a Bizottság és a Tanács – vezetőinél, hogy a koronavírus-járvány miatt várhatóan jelentősen átalakított új uniós költségvetésben radikálisan emeljék meg az egészségügyre költhető források összegét Az MSZP európai politikusának kezdeményezéséhez máris EP-képviselő csatlakozott több frakcióból és nemzeti delegációból is - olvasható a politikus Facebook-oldalán. Ujhelyi a közösségi oldalán tartott sajtótájékoztatóján emlékeztetett, hogyamely többek között deklaráltan egészségfejlesztésre, határokon átívelő együttműködésekre, illetve az egészségügyi ellátás színvonalának növelésére volt fordítható.

Ennek oka – mutatott rá a szocialista politikus -, hogy az egészségügy szervezése és finanszírozása kizárólagos tagállami hatáskörbe tartozik, vagyis az Európai Uniónak ezen a területen mindössze koordináló és tanácsadó szerepe van; épp ezért szerinte a Fidesz kizárólagos felelőssége, hogy az elmúlt tíz évben mit tettek, pontosabban mit nem tettek az egészségügy javításáért”

Mint a politikus rámutatott,

az épp tárgyalás alatt álló új hétéves uniós költségvetésben a korábbinál is kevesebb, mindössze 413 millió euró szerepel csak a deklarált egészségügyi források között, az is az Európai Szociális Alap részeként.

Ujhelyi hangsúlyozta, hogy ezt az összeget – együtt az egyéb, egészségügyhöz kapcsolódó forrásokkal – radikálisan meg kell emelni, hogy ezzel is erősítsük az egészségügyi hálózatok immunrendszerét.

„Elvárom Orbán Viktortól, hogy támogassa ezt a kezdeményezést az állam- és kormányfők tanácskozásán, amikor a hétéves büdzsé átalakításáról egyeztetnek!” – mondta Ujhelyi.

A szocialista politikus hozzátette, hogy már tárgyalnak az európai döntéshozókkal az általa kezdeményezett „Európai Egészségügyi Minimum Szolgáltatásról” is, amely európai minőségi standardokat írna elő minden tagállam számára, ezzel garantálva a betegbiztonságot és az ellátás megfelelő színvonalát.

Ujhelyi reagált a magyar miniszterelnök pénteki nyilatkozatára, mely szerint Európai Unió nem biztosít plusz forrásokat Magyarország számára a vírus elleni védekezésben. Az MSZP európai politikusa szerint Orbán Viktor hazudik, hiszen legalább 12 olyan uniós eszköz van, amelyet hazánk is használhat, illetve igényelhet. Ezek közül pedig csak az egyik a forrásátcsoportosítás, van vissza nem térítendő támogatás; akad olyan program is, amely például jóval kedvezőbb hitelfeltételeket biztosít a kieső bérek pótlására és a munkahelyek védelmére, mint az Orbán-kormány által ezzel kapcsolatban indított kötvényprogram, amely - Ujhelyi szerint - jóval kedvezőtlenebb hitelkonstrukció és az európai finanszírozással szemben súlyosan eladósítja Magyarországot. „Orbán Viktor a magyar- és az európai adófizetők pénzét is a sajátjaként akarja kezelni, amely azonban nem az övé. Az a miénk, mindannyiunké! Jogunk van tehát beleszólni, hogy mire és hogyan használják fel!” – tette hozzá az MSZP EP-képviselője.