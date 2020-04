Zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést

Vélhetően a következő tanévre csúszik a hetedikes lányok HPV (humánpapilloma vírus) elleni kampányoltásának második adagja – derült ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) lapunknak küldött válaszából.

Mint írták: míg az életkorhoz kötött kötelező védőoltások beadása a szokásos rendben zajlik, a kampányoltásokra a járványt követően kerül majd sor. Magyarországon 2014-ben került be a HPV elleni oltás az immunizációs programba, felmenő rendszer nélkül (tehát minden évben csak egy korosztály kap oltást). A védettség eléréséhez fél éves időközzel két oltásra van szükség, melyet nálunk a 7. évfolyamba járó lányok ősszel és tavasszal ingyen kapnak meg. Egyetlen feltétele, hogy a szülő nyilatkozzon: kéri az oltást. Az államtól a 2018/19-es tanévtől a 9 komponensű, legszélesebb körű védelmet nyújtó HPV elleni védőoltást kapják a gyerekek. Idén az iskolai oktatás járvány miatti felfüggesztése nehezíti a lányok második oltását. - Nem történik semmi baj, ha őszre csúszik, és a nyolcadik elején kapják meg a vakcina második adagját – nyilatkozta a Népszavának Póta György, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének (HGYE) elnöke. Az immunizáció nem veszít a hatékonyságából, és nem is kell újra kezdeni az oltási sorozatot. Természetesen, ha a kormány még az év vége előtt legalább három héttel megnyitja az iskolákat, akkor elvben beadható még tavasszal is. Feltéve, ha minden iskolára marad kellő számú gyermekorvos. Annak következtében ugyanis, hogy a 65 éven felülieknek korábban megtiltották a közvetlen betegellátást, a gyermekorvosok mintegy negyede hiányzik. Póta György jelezte: a HPV-hez hasonló másik iskolai kampányoltást, a hepatitiszt még beadták márciusban. A 18 hónapos korig kötelező vakcinákat pedig most is mindenki időben megkapja. Ugyanis ott, ahol kiestek az orvosok a napi ellátásból, összevont körzeti rendeléseket működtetnek. Sőt a nem kötelező, csak ajánlott meningococcus B elleni védőoltás beadása is könnyedén időzíthető a kötelező oltások időpontjához. Jelenleg a tuberkulózis (TBC), a torokgyík, a szamárköhögés, a tetanusz, a járványos gyermekbénulás, a kanyaró, a rubeola és a mumpsz mellett a pneumococcus, a hepatitis B, valamint tavaly óta a bárányhimlő ellen kapnak a gyerekek kötelezően oltást.