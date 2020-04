Nem tartják meg a demokraták elnökjelölti előválasztását New York államban

Több szövetségi államban is elhalasztották az előválasztásokat, de eddig egyedül New Yorkban, és egyedül a demokraták döntöttek annak törléséről.

New York államban nem tartják meg a demokrata elnökjelölti előválasztást a koronavírus-járvány miatt – jelentette be a döntés hétfőn megszavazó választási bizottság. A járvány miatt



A tagállam történetében most először fordul elő ilyen. New York állam választási bizottságának demokrata párti tagjai megszavazták azt is, hogy a választási jegyzékből töröljék Bernie Sanders vermonti szenátor nevét, hiszen ő már korábban visszalépett az elnökjelöltségért folyó küzdelemtől. Az előválasztást június 23-án tartották volna. Ugyanezen a napon azonban változatlanul megtartják a kongresszusi és állami szintű előválasztásokat. Andrew Cuomo kormányzó rendeletben tette lehetővé, hogy levélben is lehessen voksolni. A Demokrata Párt tagállami elnöke, Jay Jacobs úgy nyilatkozott, hogy az elnökjelölti előválasztás törlése azt is jelenti, hogy jóval kevesebben járulnak majd az urnákhoz, és így kevesebb választási helyiségre is lesz szükség.



„Ennek megvan a jelentősége a mai különleges helyzetben” – fogalmazott.

New York kormányzója, a demokrata párti Andrew Cuomo és a Demokrata Párt fontosnak tartotta azt leszögezni, hogy nem kérték a választási bizottságot a menetrend megváltoztatására, a döntés teljes mértékben a testületé volt. Bernie Sanders kampánya „demokráciára mért csapásnak” minősítette a döntést, s felszólította a Demokrata Párt Országos Bizottságát (a párt vezető szervét) annak megváltoztatására.