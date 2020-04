Száznál is több védőoltás projekten dolgoznak világszerte

Egyes szakértők szerint 2020 végéig elkészülhet a koronavírus elleni vakcina.

Mintegy száz terv van folyamatban az új koronavírus elleni védőoltás kidolgozására, közül mintegy tíznek már a klinikai tesztelése is folyik - derült ki a The London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) adataiból , amelyeket az AFP francia hírügynökség ismertetett.