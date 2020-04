Özvegyének levélben dicsérte, a Facebookon mocskolta Rajk Lászlót Schmidt Mária, de lelepleződött

A hosszú hétvégén továbbra is zárva marad a Margitsziget és a Római-part.

Legkorábban jövőre léphetnek életbe a közúti balesetek halálos áldozatainak számát csökkenteni hivatott fővárosi sebességkorlátozások. Az átfogó forgalomcsillapítási és közlekedésbiztonsági koncepció kidolgozása ugyanis csak most kezdődik el, mint ahogy a kerületekkel egyeztetett pilotprojektek is most indulnak. A tapasztalatgyűjtés, a széleskörű társadalmi egyeztetés, valamint a részletes utcákra lebontott szabályozás várhatóan csak az év végére készül el, így várhatóan a januári közgyűlés dönthet róla – oszlatta el a fővárosi javaslattal kapcsolatos kételyeket Karácsony Gergely főpolgármester csütörtök délelőtti online sajtótájékoztatóján. Szó sincs fűnyíró elven bevezetett általános sebességkorlátozásról – erősítette meg újfent Karácsony Gergely, aki szerint elsősorban a 30 kilométer/órás övezetek területeket bővítenék, és korántsem kizárt, hogy maradnak 70 kilométer/órás útszakaszok is a városban. Ezek lokális döntések lesznek, amelyekkel kapcsolatban előtte kikérik a kerületek, a szakmai és civil szervezetek és a fővárosiak véleményét is. A Láng Zsolt, a Fidesz fővárosi frakciójának vezetője módosítójában egyébként éppen az egyeztetésre tett javaslatot, amit teljes egészében bele is építettek az előterjesztésbe. Budapest a többi európai nagyvároshoz hasonlatosan alakítója szeretne lenne a közlekedési szokások járványt követően óhatatlanul bekövetkező változásának. Az új kerékpáros sávok kialakításával ezt az igényt elégítik ki. De egyelőre minden kísérleti fázisban van, senkinek nem adtak ultimátumot. Bár azt a Magyar Autóklub kritikáira válaszul a városvezető sem tagadta, hogy ugyan mindenkivel egyeztetnek, de aligha fognak mindenkivel egyetérteni. Az autóforgalom mérséklése ugyanis bizonyosan cél marad. 2030-ra 20 százalékra szorítanák le az autók arányát a fővárosi közlekedésben. A most induló teszt programok között szerepel a turistabuszok korlátozása a Gellért-hegyen, a II. kerületi lakóövezeti utcák sebességcsökkentése, védett övezetek kialakítása az átmenő forgalom szabályozására, a terézvárosi, a belső-erzsébetvárosi, illetve belső-ferencvárosi főutak forgalomcsillapítása, az újlipótvárosi átmenő forgalom korlátozása, a Bartók Béla út és a Budafoki út kulturális városnegyeddé fejlesztése, új józsefvárosi kerékpáros utak kialakítása, valamint a pesti alsó rakpart időszakos megnyitása a gyalogosok előtt. A pesti rakpart megnyitása ugyanakkor járványhelyzetre figyelemmel történhet meg – tette hozzá a főpolgármester. Most a bezárás tűnik a járvány megfékezése szempontjából stratégiailag fontosnak, de később az óvatos nyitás taktikáját alkalmazva éppenséggel a korlátozások előtti időszakhoz képest is több parkot és közteret nyitnának meg a gyalogosok előtt. Karácsony Gergely ugyanakkor nem tudta megmondani, hogy ez mikor jöhet el, bár a sajtótájékoztatón többször is hangsúlyozta, hogy még nincs itt az ideje a korlátozások enyhítésének. Az iskolák újranyitásával kapcsolatban kijelentette, hogy az önkormányzatok csak olyan mértékben tudnak bekapcsolódni a felelős döntéshozatalba, ahogy az információk a rendelkezésükre állnak, márpedig azokból nem kapnak túl sokat, így azt sem tudják, hogy a kormány most éppen miért enyhít a korlátozásokon, és az sem ismert számukra, hogy a főváros környéke alatt mit értett a kormányfő. Az előttünk álló hosszú hétvégén mindenesetre még bizonyosan zárva marad a Margitsziget és a Hajógyári sziget, valamint a Római-part. A Népszava kérdésére válaszolva a főpolgármester elismerte, hogy egyelőre sem a római-parti védmű újratervezésére vonatkozó tendert, sem a Lánchíd felújításához szükséges kivitelezői közbeszerzést nem írják ki. A fővárosi önkormányzat legfeljebb ősszel, az iparűzési adóbevételre vonatkozó adatok beérkezése után dönt majd ezekről a beszerzésekről.