Hannibal Lecterként ábrázolták Orbán Viktort a ZDF műsorában, Kovács Zoltán visszavágott

Kilenc megyére is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

A hosszú hétvége harmadik napjára megérkezik a harmadik hidegfront is – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ). Az előrejelzés szerint szombat délután a Dunától keletre nagyobb, az Alpokalján kisebb számban alakulhatnak ki zivatarok, amelyek az esti órákban kelet felé helyeződnek, illetve várhatóan meg is szűnnek. Késő este nyugat felől egy újabb hidegfront érkezik, e mentén éjjel az Alpokalján, délnyugaton fordulhat elő villámtevékenység. Vasárnap a vastagabb felhőzet kelet felé vonul, mögötte a keleti határvidék kivételével erőteljes gomolyfelhő-képződésre, napos időre számíthatunk. Ismét délután pattanhatnak ki újabb zivatarok, erre a legnagyobb esély az ország északkeleti harmadán van. Az északnyugati szelet az Észak-Dunántúlon erős, délelőtt néhol viharos közeli lökések kísérhetik, de zivatarok környezetében is előfordulhatnak szélrohamok. A zivatarok veszélye miatt Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok, Vas, Veszprém és Zala megyére is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.



Vasárnap a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 6 és 11 fok között alakul, de az északi völgyekben akár 1, 2 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 15 és 21 fok között valószínű, az északkeleti határnál maradhat hűvösebb az idő.