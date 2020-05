Új-Zéland adatai szerint megállt a járvány, és már a személyforgalmat tervezik Ausztráliával

Korlátozottan, de ünnepelnek az ötmilliós szigetországban.

Első alkalommal nem jelentettek újabb fertőzöttet március 16. óta – közölte hétfőn Ashley Bloomfield Új-Zéland egészségügyi főigazgatója. A szigetországban alig egy hete oldották fel a szigorú korlátozásokat, amelyek láthatóan sikeresen megfékezték a járvány terjedését. Bloomfield sajtótájékoztatóján ezzel összefüggésben kiemelte, hogy ez ok az ünneplésre. Egyben megjegyezte, hogy a Covid-19 betegségben elhunytak száma sem változott, továbbra is húsz. Új-Zélandon múlt héten kedden kezdtek lazítani a korlátozásokon, ami azt jelenti, hogy mintegy 400 ezer ember térhetett vissza a munkahelyére, megnyitottak egyes boltok és az iskolák. A kiskereskedelem online indult újra. A vevők interneten rendelhetnek és fizethetnek, de a boltba nem mehetnek be. Ugyanakkor számos korlátozás fennmarad, sokan továbbra is távmunkában dolgoznak, illetve távoktatásban tanulnak. A főigazgató szerint a távolságtartásra vonatkozó szabályokat is be kell tartani, hogy biztosíthassák, a járvány nem tér vissza a csaknem ötmillió lakosú országba, ahol jelenleg 1137 fertőzöttet tartanak nyilván. Winston Peters külügyminiszter hétfőn támogatta az úgynevezett transz-tazmán buborék ötletét, amely biztosítaná a személyforgalmat Új-Zéland és Ausztrália között. A szomszédos Ausztráliában hétfőn 26 új esetet rögzítettek, amivel 6822-re emelkedett a fertőzöttek száma, akik közül 95-en hunytak el a kórban.