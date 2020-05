Magyar írásbelikkel indult az érettségi

A köznevelési államtitkár szerint minden rendben lesz.

A mai napon a magyar nyelv és irodalom, valamint a magyar mint idegen nyelv tárgyak írásbeli vizsgáival kezdődött meg az idei érettségi vizsgaidőszak. A járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel csak írásbeli vizsgákra kerül sor. Az Oktatási Hivatal adatai szerint magyarból középszinten 68.458-an ezren, emelt szinten pedig 2119-en vizsgáznak. Az Eduline oktatási szakportál információi szerint a középszintű írásbeli első részében a könyvek történetéről, olvasásról és a kódexekről kaptak szövegértési feladatot a diákok. A szövegalkotási részben pedig a sportról és testnevelésről szóló érvelést vagy egy egészségügyi problémákról szóló hivatalos levelet kell írniuk. A portálnak nyilatkozó szaktanár szerint „érettségizőbarát szöveget” kaptak a diákok. Az érettségi vizsgákat 1144 helyszínen tartják, minden vizsgázó kap egészségügyi védőfelszerelést, vagyis maszkot, kézfertőtlenítőt és a tanárok kesztyűt is – erről Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár beszélt hétfő reggel a Kossuth rádióban. Közölte, a járványügyi szakértők javaslatait is figyelembe véve tervezték meg az érettségi időpontját, hiszen a megbetegedések száma most alacsony. – Tisztában vagyunk vele, hogy mindenkiben van egy kis félelem, meg aggodalom, hogy minden rendben lesz-e. Mi biztosak vagyunk abban, hogy minden rendben lesz – fogalmazott.