Telefonon tárgyalt Orbán és Trump

Iroda- és lakóház építése miatt szinte tarvágást rendeztek a Buda belső területén található utolsó zöldterületek egyikén.

Kivágták szerdán a fákat a II. kerületi Margit körút és a Rómer Flóris utca sarkán lévő, magánkézben lévő kis zöldterületen, amelyet a környékbeliek csak „Csodaszarvas parkként” emlegetnek – tudta meg az Index egyik olvasójától. A szomszédban lakó Szőnyi Andrea szerint az elkerített építési területen „a rombolás irtózatos ütemben zajlott. A Margit körút amúgy is nagyon szennyezett környezetének egyetlen parányi zöldterületét szüntetették meg. Egy nagy platán kivételével az összes fát kivágták, és a kis csodaszarvas szobor is arrébb lett hányva”. – A helyszínen a kerítésre kirakott tábla szerint a Margit Corner nevű irodaház épül itt, amit már 2017-ben át kellett volna adni. Nyolc éve még az Urbanista blog írt a Margit Cornerről, de akkor még máshogy néztek ki a tervek, amelyeket 2016-ban átdolgoztak. Az O2 tervezőiroda dokumentumai alapján a telken található műemlék iskolaépület átépítésével és rekonstrukciójával egy „A kategóriás iroda- és 15 lakásos lakóépületet” alakítanak majd ki – olvasható a portálon, ám kérdésükre, hogy miért éppen most kezdtek dolgozni a területen, a kivitelezők nem válaszoltak.