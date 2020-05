A német írásbelikkel folytatódik az érettségi

Müller Cecília nem engedte vissza a koronavírusos betegek kezelésére átvezényelt egészségügyiseket. Azt javasolta, oldják meg az újraindítás problémáját helyettesítéssel vagy szüneteltessék tovább a rendelést.

Nem adják vissza a koronavírusos betegek ellátására kirendelt szakdolgozókat a szolgáltatások újraindításához – derül ki abból a Müller Cecília által jegyzett levélből, amit az országos tisztifőorvos a fővárosi és megyei kollégáinak küldött. Az érintettek mintegy fél tucat kérdésre vártak egyértelmű választ, köztük arra, hogy most visszamehetnek-e vagy sem a 65 év felettiek, valamint a krónikus betegségben szenvedő egészségügyi dolgozók a közvetlen betegellátásba. Erre Müller Cecília csak azt írta, hogy hatályban van Kásler Miklós szakminiszter április közepén kiadott utasítása, miszerint ha a működéshez elengedhetetlenül szükség van rájuk, akkor a saját felelősségükre visszatérhetnek dolgozni. Ám semmilyen joghátrány nem érheti azokat, akik erre nem vállalkoznak. Továbbá arra is választ vártak, hogy a szakrendelőkből a koronavírusos betegek ellátására a Korányi Tüdőgyógyintézetbe kirendelt egészségügyi dolgozók az ellátórendszer újraindításával visszatérhetnek-e a munkahelyeikre. Több szakrendelő például úgy nyilatkozott, hogy egyes szolgáltatásaikat nem tudja újraindítani az elvezényelt dolgozóik nélkül. Lapunk úgy tudja, körülbelül 70 szakembert köztük asszisztenseket, diplomás ápolókat, diabetológiai és fül-orr-gégészeti szakápolókat utasították arra, hogy a Korányiban koronavírusos betegeket ápoljanak. Az egészségügyi ellátások hételeji újraindításával azonban az eredeti munkahelyükön is szükség lenne rájuk. Különösen azért is, mert Kásler Miklós utasítása szerint a szakrendelőknek, és kórházaknak maguknak kell levenniük az egyes beavatkozások előtt a betegek a PCR-tesztjéhez a mintát.

Mint arról korábban beszámoltunk, a Korányiba kirendelt szakdolgozók többségét húsvétkor értesítették arról, hogy néhány óra múlva a koronavírusos betegek mellett kell dolgozniuk. Azóta ezt a munkát végzik, s van köztük olyan is, akinek naponta két-három óra csak az utazás a Korányiig. Mások a fizikai és pszichés terhek miatt panaszkodnak. Egyikük lapunknak azt mondta: ő éppen azért választotta a szakrendelői munkát, mert nehezen viselte, ha nem tudja enyhíteni a súlyos betegek szenvedését, most pedig a kezei között halnak az emberek. Müller Cecília válasza értelmében nekik is maradniuk kell. A tiszti főorvos pedig a szakrendelők vezetőinek azt javasolta oldják meg az újraindítás problémáját helyettesítéssel vagy szüneteltessék tovább a rendelést. Lapunknak Nagy Csaba, a XIV. kerületi szakrendelő vezetője azt mondta: a fokozatos újraindítással ugyan nyernek egy kis időt, hogy nyolc munkatársuk pótlását megoldják, de az olyan szakfeladatok esetében, mint a diabetológiai és a fül-orr-gégészeti ellátás valószínűleg kénytelenek lesznek szűkebb rendelési időben fogadni a betegeket. Információink szerint a dolgozók elvezénylése a következő kerületek szakrendelőit érinti: II, III, V, VI, IX, XIV, XVIII.