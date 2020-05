Változik a szentendrei HÉV közlekedése három májusi hétvégén

Milliárdos összeget kellene az utazási irodáknak visszafizetni a lemondott utak miatt. A szakma jogszabálymódosítást szeretne, hogy egy évig felhasználható utalványokat adhassanak.

Húsvét előtt óriási számban mondták le foglalt útjaikat az ügyfelek az utazási irodáknál, azóta kivárást tapasztalnak az utazásszervezők, negyvenezer utas azonban továbbra is élő foglalással rendelkezik – nyilatkozta Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) elnöke a Népszavának. Ez a szám így is drasztikus csökkenést jelent: az év azonos időszakában kétszer ennyi foglalást bonyolítanak az irodák a korábbi években. Tapasztalataik szerint eltérően reagáltak az utasok a járványhelyzetre: többen egyáltalán nem akarnak utazni idén, mások inkább belföldi úti célokra váltanának, de vannak magabiztos utazók, akik várják a külföldi utazásukat. „Az utazási irodák nincsenek könnyű helyzetben, mert az ügyfelek által befizetett összegeket ők továbbutalják a szolgáltatásokat közvetlenül nyújtóknak (a légitársaságoknak, szállodáknak, hajótársaságoknak), melyek a mostani helyzetben lemondási szándék esetén csak elvétve fizetik vissza a pénzt” – vázolta a helyzetet a MUISZ elnöke. Több európai országban egy évig érvényes utalványokat bocsátanak ki a szolgáltatók, és ha ezt sem használja fel az utas, további három hónapig (összesen tehát tizenöt hónapig) nem kötelesek visszatéríteni az összeget. A magyar jogszabályok szerint amennyiben egy út lehetetlenné válik, 14 napon belül vissza kell téríteni az összeget az utasoknak. „Ez a pénz most nincs az utazási irodáknál” – hangsúlyozta Molnár Judit. A MUISZ ezért jogszabály módosítási javaslattal élt a kormány felé, hogy az utazási irodák is kibocsáthassanak utalványokat. „Milliárdos nagyságrendű összegek visszafizetéséről van szó, a tavaszi lemondási hullámban a vázolt okok miatt sok utas nem kapta még vissza a pénzét” – mondta Molnár Judit. A MUISZ szerint az utalványok kibocsátásával el lehetne kerülni, hogy az önhibájukon kívül bajba került irodák tömeges fizetésképtelenséget jelentsenek. Bár az utazási irodáknak a működési engedély megszerzéséhez csőd esetére érvényes vagyoni biztosítékkal kell rendelkezniük – ezt legtöbben biztosítás formájában oldják meg –, de a MUISZ elnöke szerint ezeket a szabályokat nem ilyen „háborús helyzetekre” szabták. Molnár kérdésünkre megjegyezte, amennyiben az irodák tömegesen csődbe mennének, az a biztosítási szektort is nehéz helyzetbe hozhatná.

„A biztosítás csak csőd esetén lép működésbe, ilyenről jelenleg nem tudunk” – reagált a Magyar Biztosítók Szövetsége lapunk megkeresésére. Forrásaink szerint mivel az utazási irodák és az utasok biztosítása kicsi piac, a teljes biztosítói szektort vélhetően nem rázná meg egy fentebb említett csődhullám. Ettől függetlenül egy-két biztosító, melyek profiljukat kimondottan az utazási biztosításokra építette, valóban nehéz helyzetbe kerülhet.

A magyar turizmus mentőmellénye a belföldi turizmus felfutása lehet. Ennek motorja a SZÉP-kártya, amit legtöbben a szálláshelyek lefoglalására használnak. Ez azonban nem segítség az utazási irodáknak, mert rajtuk keresztül szálláshely foglalásra nem lehet felhasználni a SZÉP-kártyát, azzal csak utazási csomagokat (utazás, szállás, étkezés, belépőjegyek együttese) fizethetnek az ügyfelek, ezért ebben is szeretne jogszabály módosítást elérni a MUISZ. „Az utazási irodák március-áprilisban a munkatársaik tizedét bocsátották el, de jelzéseik szerint ha májusban nem változik a helyzet, további 20 százalékos leépítésre kényszerülhet a szektor” – mondta Molnár Judit. Az elnök szerint a változáshoz nem csak a SZÉP-kártya felhasználásának kiterjesztésére, és az utalványok kibocsátására van szükség, hanem kedvezményes hitelekre is. Molnár Judit szerint azért is fájó a mostani helyzet, mert egyre több ügyfél fordult ismét teljes körű kényelmet és biztonságot keresve az utazási irodákhoz.