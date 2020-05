Meghalt Ádám Antal volt alkotmánybíró

Most enyhül a járvány első hulláma, de minden döntés csak később érezteti hatását – mondta az országos tiszti főorvos.

megismételte Orbán Viktor pénteki bejelentését: a két területen akkor oldják fel a kijárási korlátozást, ha csökken a halálozási ráta is. Vidéken viszont már zajlik az élet: nyitnak a fürdőhelyek – a strandok üzemeltetőinek a tiszti főorvos csütörtökön tartott nagyívű előadást – és a vendéglátóhelyek teraszait is újra lehet látogatni. Müller Cecília a vendéglősöket sem hagyta tanácsok nélkül: mint elmondta, nyitás előtt fertőtleníteni kell az épületek hosszabb ideje pangó meleg vizes blokkjait – átmosással, vagy 60 fok feletti fűtés és hűtés váltakozásával – nehogy a legionella baktériumok túlszaporodjanak a vízvezeték rendszerben; a baktérium ugyanis komoly tüdőgyulladást okozhat, és főként az idősekre, legyengült immunrendszerűekre veszélyes. Az olyan meglátások mellett, hogy az éttermekben becsomagolt evőeszközöket adjanak, vagy rendszeresen takarítsák, és fertőtlenítő szerrel lássák el a mosdókat, Müller Cecília arról a nem elhanyagolható szempontról is beszélt, hogy milyen hatásokkal járhat a vidéki kijárási korlátozások hétfői feloldása. Negyedik napja csökken az új koronavírus-fertőzöttek száma, elmondható, hogy elértük járvány tetőzését és az első hullám leszálló ágában vagyunk – mondta Müller Cecília az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján A járványadatokat is közlő országos tiszti főorvos a 444.hu felvetésére elmondta, azért ugrott meg meredeken a gyógyultak száma, mert a korábbi betegek nagy többsége már kilábalt a fertőzésből és jóval kevesebb az új fertőzés. A halottak száma viszont stagnál a 10-es érték körül, és a legtöbb haláleset Budapesten és Pest megyében történik. Müller ezzel kapcsolatban

A hatóságok minden nap monitorozzák, elemzik az országos fertőzési adatokat:

mivel a vírus maximális lappangási ideje két hét is lehet, ezért csak május 18-án derül ki pontosan, hogy a lazítások milyen eredménnyel járnak. Ugyanígy, minden járványügyi intézkedés eredménye két hét múlva válik egyértelművé.

Müller a sajtótájékoztató kiemelt híreként közölte, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ és a kormány megállapodott a Debreceni Egyetemmel egy oltóanyaggyár hazai létrehozásáról, így a vakcinagyártás szempontjából Magyarország függetlenedhetne a világpiacról. Ugyanezt, a megállapodás konkrét említése nélkül Orbán is meglebegtette pénteki rádióinterjújában, amikor azt mondta, a maszktól lélegeztetőgépen át mindent itthon kell majd előállítanunk. Müller is jelentős lépésként értékelte, hogy most már a patikák is árulhatnak egyéni védőeszköznek számító FFP-maszkokat.

A sajtótájékoztatón részt vett Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár, aki sikertörténetként jellemezte az eddig lezajlott érettségi vizsgákat, és megköszönte a diákok fegyelmezettségét, a tanárok és a Klebersberg Központ munkáját.



Maruzsa az elvileg kormányfüggetlen, politikamentes sajtóeseményen egy lendülettel szólt be az ellenzéknek és a médiának is, amiért szerinte hisztériát keltettek az érettségi megtartása miatt.

Mint mondta, a kormányon nagy volt a nyomás, de végül minden úgy alakult, ahogy előzetesen kiszámolták, nem hallgattak a szirénhangokra, és mindenki betartotta a biztonsági előírásokat.

A rendészeti adatokat Lakatos Tibor rendőrezredes közölte: mint elmondta, pénteken is érkezett védőeszköz-készlet az egészségügyi alapellátásba és az idősotthonokba, az állam 2 millió maszkot, több mint 300 ezer kesztyűt és több ezer izolációs köpenyt oszt szét az intézmények között. Lakatos az 500 fősnél nagyobb tömegrendezvények augusztus közepi újranyitásáról is szólt – szerinte itt is a két hetes adatok lesznek a meghatározóak, vagyis augusztus elején dőlhet el több fesztivál sorsa is. A beszámoló alapján jelenleg mintegy 11 ezren vannak hatóságilag elrendelt házi karanténban, amit 24 óra alatt 35-en sértettek meg. A kijárási korlátozás megsértése miatt pedig a rendőrök 247 esetben figyelmeztették, 114 esetben megbírásoltók, 100 esetben pedig feljelentették a szabályszegőket.