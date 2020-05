Akár 28 fokot is mérhetünk vasárnap, de hamarosan lehűlést hoz a hidegfront

„És kérni, követelni fogjuk újra meg újra, amíg meg nem kapjuk” – közölte a főpolgármester.

„Ma sem adott választ az operatív törzs arra, megkapjuk-e végre a kormánytól a Budapestre vonatkozó fertőzöttségi adatokat. Pedig ezekre egyre nagyobb a szükség, a város újranyitásának tervezése miatt, de azért is, mert szaporodnak az ellentmondások, egyre több a tisztáznivaló” – írta szombat délután Karácsony Gergely a Facebook-oldalán. A főpolgármester hozzátette: ma, a szokásától eltérően, az operatív törzs nem közölte, hányan vannak kórházban, és hányan lélegeztetőgépen. „Miért maradt ki ez az adat? Nagyon fontos lenne tudni aztán, miért tűnt el közel négyezer adat egyik napról a másikra a Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapjáról? Igaz-e a feltételezés, hogy az eltűnt adatok alapján már március elején nagyobb arányú lehetett a fertőzés? És vajon hol volt jelen a járvány?” – írta. Kiemelte: nagyon fontos lenne látni az adatokat olyan bontásban, hogy hány „lakossági” és hány intézményi, vagyis elsősorban kórházi fertőzést regisztráltak. Karácsony szerint ezzel függ össze, hogy ha a kormány nem is, a magánszolgáltatók adtak adatokat a sajtónak, és ebből kiderül, hogy a megbízhatónak tekintett PCR-tesztekből mintegy 1800-at végeztek, ennek 0,3 százaléka lett pozitív. „Tudom, ez nem tekinthető reprezentatívnak, de tanulságosnak igen. Hiszen ez is azt a gyanút erősíti: a járvány elsősorban a kórházakban és a kórházakból fertőz” – fogalmazott. „Ha ez így van, akkor lehet-e tagadni azt, hogy elképesztő felelőtlenség volt a fővárosi kormányhivatal részéről megtiltani, „felesleges költségnek” minősíteni a kórházból kikerülő betegek tesztelését. A budapestieknek, akik eddig tiszteletreméltó belátással tartották magukat a korlátozó intézkedésekhez, jár a magyarázat, jár a tisztánlátás. És járnak az adatok, amelyeket a kormánytól kérünk. És kérni, követelni fogjuk újra meg újra, amíg meg nem kapjuk” – tette hozzá a főpolgármester.