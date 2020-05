Volt telitalálat az ötös lottón

Anyagi nehézségek miatt sokaknak nincs korlátlan internetelérésük, a részmunkaidőben dolgozó hallgatók harmada pedig elvesztette az állását.

A felsőoktatási rendszerben mindössze a hallgatók alig 40 százaléka elégedett a távoktatással, 65 százalékuk szívesebben venne részt a hagyományos tanórákon – derült ki a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) a Népszavához is eljuttatott gyorsjelentéséből. A koronavírus-járvány miatt bevezetett távoktatást és annak hatásait feszegető felmérésről a szervezet kiemelte: kérdőíveiket 22 egyetem 279 szakának több mint 17 600 hallgatója töltötte ki, és küldte vissza. A HÖOK 72 kérdésére adott válaszok alapján a gyorsjelentés külön foglalkozott az egyetemisták anyagi helyzetével, illetve azzal is, hogyan férnek hozzá a távoktatáshoz. Kiderült, sok hallgatónak nincs korlátlan internetelérése, a megkérdezettek egynegyedének csupán korlátozott adatforgalommal rendelkezik. – A felmérés alapján minden harmadik hallgató vesztette el munkahelyét azok közül, akik a tanulás mellett részmunkaidőben dolgoztak. Ebben a helyzetben még inkább kiemelt fontosságú a bajba jutott hallgatók szociális megsegítése. Nekik támogatást nyújthat a legtöbb egyetem által ilyen okokra is kiterjesztett rendkívüli szociális ösztöndíj, valamint a Diákhitel Plusz is jó megoldást jelenthet – írta a HÖOK. Mindazonáltal a nehézségek ellenére a válaszadók jellemzően úgy gondolják, hogy a hagyományos „kontaktórák” 42 százalékát a járványhelyzetet követően is ki lehetne váltani távoktatással. A hallgatói szervezet a közeljövőben a teljes kutatási eredményt közzéteszi, és további kérdőíveket is készítenek majd, például arról, hogy mit gondolnak az egyetemisták az elektronikus vizsgáztatás kérdéséről.