Orbán Viktor helyett most Varga Judit kér szót az EP-vitában

Orbán Viktor kormányfő egy kis hezitálás után hamar ráérzett a járványhelyzetben rejlő lehetőségekre. Látja, hogy a hatalmát korlátozó maradék ellensúlyokat is lebonthatja, ezért gátlástalanul hozzákezdett céljainak megvalósításához – mondta a Népszavának Bod Péter Ákos. Az Antall kormány ipari-, és kereskedelmi minisztere, a Magyar Nemzeti Bank egykori elnöke annak a V21 csoportnak a társelnökeként nyilatkozott lapunknak, amely volt kormánytagokból és uniós biztosokból, vagyis egykori döntéshozókból áll. Emiatt - mint Bod Péter Ákos fogalmazott - nem utasították el eleve azt a kormányzati állítást, miszerint a rendkívüli helyzet rendkívüli kormányzati intézkedéseket kíván. A felhatalmazási törvényt azonban már nem támogatták, mert álláspontjuk szerint nincs szükség ilyen jogi megoldásra ahhoz, hogy hatékony járványügyi intézkedéseket hozzon a kormány vagy az illetékes hatóság. Ellenben a jogszabály teret a a hatalommal való visszaélésre. A törvény elfogadása óta hozott intézkedések alapján a V21 tagjai úgy vélik, megalapozott volt az aggodalmuk, ezért állásfoglalást bocsátottak ki Koronatükör címmel, amelyben megállapították: a kormány által hozott rendeletek és intézkedések egy része nem a járvány elleni védekezést szolgálja. Példaként említik, hogy bár növelték az önkormányzatok járványügyi feladatait, ezzel párhuzamosan forrásokat vontak el a településektől. A kifogásolt kormányzati lépések közé sorolták azt is, hogy állami tulajdon alá vonták a hatóságokkal vitában álló Kartonpack csomagolóanyag gyárat Debrecenben; valamint hogy a gödi Samsung gyár helyi adóztatásának jogát elvették az ellenzéki vezetésű településtől és a fideszes Pest Megyei Közgyűlés kezébe adták. Mindezek mellett ráadásul nemzetgazdaságilag kiemelt beruházássá nyilvánították Mészáros Lőrinc és Tiborcz István üzlettársának lakópark-építését. - A jelenlegi ellenzék parlamenti számarányánál fogva már a felhatalmazási törvény előtt is legfeljebb csak bosszúságot okozhatott a hatalomnak, de a jelek szerint Orbán Viktornak már ez is sok volt: most olyan eszközt kreált magának, amellyel minden zavaró tényezőt kiiktatott – mondta a Népszavának Bod Péter Ákos. Hozzátette: ilyen körülmények között csak politikai színjáték, hogy minden héten összeül a parlament, a lényeges döntések ugyanis már végképp nem ott születnek.