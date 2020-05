Öt különböző koronavírus elleni vakcinát tesztelnek önkénteseken Kínában

A fejlesztés rövidítést célzó elnöki rendeletnek köszönhetően a júniusban befejezett hatékonysági és biztonságossági tesztelést követően a novoszibirszki Vektor intézet ősszel be is jegyeztetheti a Covid-19-fertőzés elleni oltóanyagot.

Júniusban befejezi a prototípusok preklinikai tesztelését, szeptemberben pedig be is kívánja jegyeztetni a Covid-19-fertőzés elleni vakcináját a novoszibirszki Vektor intézet – jelentette be Rinat Makszjutov, a novoszibirszki állami kutatóközpont vezérigazgatója egy Vlagyimir Putyin elnök részvételével csütörtökön az oroszországi géntechnológiáról tartott videokonferencián. „Júniusban befejezzük a vakcina hatékonyságának és biztonságosságának kész gyógyszer formájában történő preklinikai tesztelését olyan minimális mennyiségben, amely elegendő lesz ahhoz, hogy 300 önkéntesen áttérjünk a klinikai tesztelés első és második fázisára” – mondta Makszjutov.

Mint mondta, Putyinnak az április 15-én kiadott, a koronavírus elleni vakcina kifejlesztése szakaszainak lerövidítésére vonatkozó rendeletének köszönhetően arra számít, hogy a vakcinát szeptemberben már be lehet jegyeztetni. Az elnök felhívta a figyelmet a szabadalom levédésének fontosságára.

Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter a parlament alsóházának szerdai plenáris ülésén arról beszélt, hogy a koronavírus elleni oltáshoz felhasználható első készítmények július utolsó harmadában jelenhetnek meg az országban.

Oroszországban egyébként legkevesebb hét vakcina fejlesztése folyik a koronavírus ellen.

A csütörtöki tanácskozás részvevőit Alekszandr Makarov, az Orosz Tudományos Akadémia Vlagyimir Engelhardt biokémikus nevét viselő molekuláris biológiai intézetének igazgatója arról tájékoztatta, hogy egy orosz fejlesztésű, a SARS-CoV-2 koronavírus elleni antitest-teszt nemrégiben első-második lett az Egyesült Államokban nemrégiben elvégzett nemzetközi összehasonlításban. Az eljárás 100 volt beteg közül 99-nél képes kimutatni az antitest jelenlétét.

Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester bejelentette, hogy a fővárosban péntektől tömeges és ingyenes antitestszűrés kezdődik, a populációimmunitás fokának meghatározására. A tesztelés során több alkalommal mintegy 70 ezer, véletlenszerűen kiválasztott helyi lakostól fognak mintát venni. Az Oroszországban a járvány kezdete óta elvégzett tesztek száma csütörtökre meghaladta a 6,1 milliót. Az elmúlt nap alatt 205,5 ezer szűrést végeztek el. Koronavírus-fertőzés gyanújával 259 198 embert tartanak orvosi megfigyelés alatt.

Putyin a videokonferencián a 20. század atom- és űrprogramjához hasonlította a genetikai kutatások fontosságát. Sürgette egy olyan programstruktúra kialakítását, amely lehetővé teszi a tudományos eredmények mielőbbi gyakorlati hasznosítását. Emlékeztetett rá, hogy a tudományos nemzeti projekt keretében, a Rosznyefty technológiai partnersége mellett, három világszínvonalú genomközpont létesül, amely kutatóintézetek, egyetemek és cégek konzorciumaként működik majd.

Putyin a tanácskozáson felfedte, hogy annak egyik részvevője, Valerij Falkov tudományos és felsőoktatási miniszter átesett a Covid-19 betegségen. Olga Ljubimova kulturális miniszter, aki szintén elkapta a fertőzést, a TASZSZ hírügynökségnek elmondta, hogy az orvosok gyógyultnak minősítették. Az egészségügyi tárca vezetője szerdán az mondta, hogy az ugyancsak megbetegedett Mihail Misuszytin miniszterelnök állapota „pozitív dinamikát” mutat, ezért a jövő héten visszatérhet hivatalába. Az orosz felső vezetéshez tartozó körökből Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő megfertőződése vált még ismeretessé. Ő szerdán azt mondta, hogy kétoldali tüdőgyulladást állapítottak meg nála.

Oroszországban egy nap alatt 9974-gyel 252 245-re nőtt az igazolt Covid-19-fertőzöttek száma a csütörtökön nyilvánosságra hozott hivatalos adatok szerint.