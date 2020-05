Orbán orvostudományi vezetőkkel egyeztetett a koronavírussal kapcsolatos új intézkedésekről

Köpölyözés, akkupunktúra és a jótékony csí – erre van igazán szükség a koronavírus tépázta magyar egészségügyben.

Eközben az MTA és az európai tudományos akadémiák is aggódnak amiatt , hogy a kínai orvoslást kanonizálják – már csak azért is, mert a hagyományos kínai orvoslás alapelvei alkalmatlanok arra, hogy az elfogadott tudományos módszerekkel bizonyítsák vagy cáfolják őket. A helyzetet tovább árnyalja, hogy több, koronavírusos betegeket gondozó kórházi ápoló is arra panaszkodik, hogy kevés vagy rossz minőségű védőfelszerelést kapnak, a kórházakban pedig rendőri és katonai parancsnokok ellenőrzik a készletfelhasználást, a legkisebb tételeket is.