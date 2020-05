WHO: a tél teszi fel a koronát a járványra

Rövidesen a diákok egy része visszatér az iskolákba és újraindul az első osztályú cseh labdarúgó bajnokság is.

Csehországban már több mint két hete jóval száz alatt van a napi igazolt koronavírus-fertőzések száma és csökken a halottaké is. A fertőzöttek több mint kétharmada pedig már felgyógyult betegségéből – derült ki a cseh egészségügyi minisztérium honlapján szombaton délelőtt megjelent közleményből. Szombat reggelig 8406 személynél mutatták ki a koronavírus fertőzést, ami 55-tel több, mint pénteken. A betegségből 5381 személy gyógyult fel. A járvány áldozatainak száma az utóbbi napokban napról-napra csökkent. Szombat reggelig 295 személy halt meg, többségük más betegségben is szenvedő idősebb személy volt. Az áldozatok száma hétfő óta mindössze tizenöttel emelkedett. Kórházban jelenleg 183 személyt kezelnek, akik közül mintegy harminc állapota súlyos. Az eddig elvégzett laboratóriumi tesztek száma már jóval meghaladta a 350 ezret. Csehországban március elsején diagnosztizálták az első fertőzést. A hatóságok szerint a járvány az utóbbi időben egyre gyengül, és terjedését sikerül ellenőrzés alatt tartani. Tekintettel a javuló helyzetre hétfőn, két hónap után megszűnik a korábban elrendelt szükségállapot. A kormány felgyorsította a március közepén hozott közéletet és a gazdasági tevékenységet korlátozó intézkedéseket. Rövidesen a diákok egy része visszatér az iskolákba és újraindul az első osztályú cseh labdarúgó bajnokság is. Az arcmaszkok általános használata a közterületeken május 25-ig kötelező. Ezt követően azonban már csak a tömegközlekedési eszközökben, vendéglőkben és általában zárt helyeken fog kelleni használni, míg az utcákon használata nem lesz kötelező.