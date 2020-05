Ötös lottó – Kihúzták a nyerőszámokat, egy Joker-telitalálat van

„Az egyik leghosszabb határszakaszról van szó, ahol a Schengen-rendszeren belül nagyon élő és aktív volt a forgalom” – hangsúlyozzák.



Keszegh Béla komáromi polgármester kezdeményezésére a déli határ menti városok polgármesterei egy közös levélben fordultak Igor Matovič miniszterelnökhöz – írja a parameter.sk Komárom városának Facebook-oldalán közzétett bejegyzés alapján. A polgármesterek arra kérik a Matovič-kormányt, hogy mihamarabb vizsgálja felül Magyarország és Szlovákia közt érvényben lévő határátlépési korlátozásokat.

„Az egyik leghosszabb határszakaszról van szó, ahol a Schengen-rendszeren belül nagyon élő és aktív volt a forgalom. A szabad mozgás korlátozása jelentősen befolyásolja nem csak a gazdasági életet, de családokat szakít szét, az emberek hétköznapi életét korlátozza” – áll a levélben, melyet szlovákul és magyarul is közzétettek.

Úgy fogalmaznak, értetlenül állnak azelőtt, hogy Szlovákia már a határok nyitását készíti elő Csehország és Ausztria irányába, addig Magyarország kimarad.

„Ezt a hozzáállást nem igazolják a megbetegedési adatok, de az óvintézkedések skálája sem, hiszen Magyarország határozottan küzd a vírus ellen” – szögezik le.

Emlékeztetnek arra, hogy a déli régiókban a határok nyitása, vagy az átlépési szabályok enyhítése nem csupán gazdasági jellegű kérdés. „Nem csak az ingázókról van szó, hanem szétszakított családokról, akik közül többen két hónapja nem látták szeretteiket. Olyan természetes összefonódásokról, amelyek miatt a kialakult helyzet mihamarabbi rendezését sürgetjük” – húzzák alá. Hangsúlyozzák, hogy értékelik a kormánynak a szlovákiai magyar közösség irányába tett gesztusait, éppen ezért kérik, hogy ún. mini-Schengenbe vonják be Magyarországot is, aminek a két ország jó viszonyából kifolyólag semmi akadályát nem látják. A levelet, amelyet Igor Matovičon kívül Ivan Korčok szlovák külügyminiszternek, illetve Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszternek is elküldtek,