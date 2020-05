Meghalt Szabó II László, a magyar motorsport meghatározó alakja

A rendőrök korábbi tájékoztatása szerint több szemtanú is állította, hogy a két futballista és társaik egy kerti partin kifosztották a vendégeket, több ezer dollárt, illetve karórákat és egyéb értéktárgyakat zsákmányoltak, majd luxusautóikon elhagyták a helyszínt.

Ügyvédeik bejelentése szerint ártatlan a profi amerikaifutball-ligában (NFL) játszó DeAndre Baker és Quinton Dunbar, akiket fegyveres rablás miatt köröz a floridai rendőrség. A Dunbart képviselő Michael Grieco elmondta: öten is eskü alatt vallották, hogy ügyfele nem vett részt a rablásban, míg a Bakert védő Bradford Cohen is szemtanúkra, valamint egy videofelvételre hivatkozik. A rendőrök korábbi tájékoztatása szerint több szemtanú is állította, hogy a két futballista és két társuk egy kerti partin kifosztották a vendégeket, több ezer dollárt, illetve karórákat és egyéb értéktárgyakat zsákmányoltak, majd luxusautóikon elhagyták a helyszínt. A jelentések szerint érkezésükkor eleve úgy parkoltak le Mercedesükkel, Lamborghinijükkel és BMW-jükkel, hogy azonnal el tudjanak hajtani a rablást követően. A fegyveres rabláson túl Bakert négy rendbeli fegyverrel okozott súlyos testi sértéssel is vádolják. A 22 éves DeAndre Baker 2019-ben került az NFL-be, miután a drafton az első kör 30. helyén választotta ki a New York Giants. Első évében csapata mind a 16 meccsén játszott, 15-ször kezdőként és 61 szerelést produkált. A 27 éves, Bakerhez hasonlóan szélső védő poszton szereplő Quinton Dunbar 2015-ben kezdte NFL-karrierjét a Washington Redskinsnél, melynek egészen idén márciusig a tagja volt. A fővárosból akkor a Seattle Seahawkshoz került. A tavalyi szezonban 11 találkozón szerepelt és 4 labdaszerzése volt.