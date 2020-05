Elsőfokú riasztást adott ki zivatarok kialakulása miatt az OMSZ

A biatorbágyi outlet több boltja még zárva van, és sokan ezért a fővárosból is érkeztek ide, kijárási korlátozás ide vagy oda.

Hosszú sor áll az M3-as autópálya mellett lévő polgári outlet egyik sportboltja előtt, legalább tizenkét embert számolunk. Odabent egyszerre húszan lehetnek, úgy tűnik, a létszám folyamatosan csúcsra járatott. Pedig még csak péntek délután van: szombaton, vasárnap ennél is nagyobb a forgalom. Két huszonéves fiút szólítunk meg, majdnem száz kilométerről, Egerből „ugrottak át”, nyári sportcipőt és rövidnadrágokat akarnak venni. Egyetemistaként mindketten dolgoznak a tanulás mellett, de nem veti fel őket a pénz, ezért is szokták úgy időzíteni, hogy évente kétszer, tavasszal és ősszel egy nagyobb bevásárlásra közösen jönnek el. A benzinköltséget felezik, s így sokkal jobban járnak, mintha a szülővárosukban költenék el az erre szánt forintokat. Az üzletek felkészültek a védekezésre: a bejáratoknál mindenütt látni kézfertőtlenítőket kihelyezve, van, ahol az egyik eladó állít meg, s biztos, ami biztos, ő fújja le a kezünket, s akad bolt, ahol belül több ilyen flakont is kitettek. Maszkot mindenhol kötelező viselni, a kesztyű szabadon választott. A pénztárosok plexi mögött ütik be a számlát, a másfél méteres védőtávolságra sok helyen harsány felfestések figyelmeztetnek. A parkoló majdnem tele van, jellemzően magyar rendszámú autókkal. Máskor sokan jönnek ide a román és az ukrán oldalról is. Az egyik fehérneműüzlet eladója azt mondja, náluk az elmúlt két hétben már voltak orosz ajkú vásárlók is. - Talán itt ragadtak, talán eleve valamelyik nyíregyházi multinál dolgoznak, nem tudom, de szeretjük őket, mert sokat költenek – taglalja. Egy másik ruhaboltos szerint az elmúlt két hétben akkora volt a forgalom náluk, mint a veszélyhelyzet előtt időkben, hétvégén pedig ellepték őket a vevők. - A biatorbágyi outlet több boltja még zárva van, és sokan ezért Budapestről is leruccantak ide, kijárási korlátozás ide vagy oda. Aki szeret világmárkákat a bolti árnál olcsóbban megvenni, annak az a négyszáz kilométer oda-vissza nem tétel, és legalább kiszabadult egy kicsit a fővárosból is – mondta. Hozzátette: sok olyan vásárlója akadt, aki nem kedvtelésből vett magának új ruhadarabokat, hanem mert a home office alatt kihízta az összes nadrágját, szoknyáját. Polgáron egyébként nem egyszerre nyitottak ki az üzletek. Május elején, a korlátozás feloldása utáni napokban még csak minden második indult be, a második hétre azonban szinte teljes üzemmódra kapcsoltak, mindössze egy-két boltot találtunk zárva. Az alkalmazottakat is rugalmasan állították újból munkába. Találkoztunk olyannal munkavállalóval is, aki Debrecenből jár át, napi két órát ingázva: a márka ottani szaküzlete még nem nyitott ki, ezért az ittenibe segít be. Ottjártunkkor még nem működtek a „street food” üzletek, a kürtős kalácsot, a fánkot és a hamburgert árusító fabódék.