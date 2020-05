354,46 forinton az euró

Átlag-közeli tarifával, fél literes kiszerelésben is piacra dobja vírusölő kézfertőtlenítőjét a Mol. Nagy a szórás: a hasonló készítmények literára 1600-tól 29 ezer forintig terjed.

E héttől 2990 forintért 500 milliliteres kiszerelésben is elérhetővé teszi kútjain Hygi Fluid márkájú kézfertőtlenítőjét a Mol. Vizsgálataink szerint az ismert márkának számító Bradoline fél literje az interneten megrendelhető már 1219 forintért, de a - koronajárvány előtt 7-800 forintért adott - termék patikákban vagy kisboltokban is megvehető 1500 forint körül. Hasonló áron találni Medasept gélt is. Az Árukeresőn elérhető 337 fajta kézfertőtlenítőből 46 fél literes. Ebből 26 olcsóbb a Hygi Fluidnál, 19 drágább. A legtöbbet, 11 ezer 140 forintot a Lina Line-ért kérnek. Ratatics Péter, a Mol Magyarország ügyvezetője március végén az operatív törzs tájékoztatójának fő helyéről jelenthette be új, két literes fertőtlenítőjük gyártásának kezdetét. Bár a kormány ilyformán csak a Mol vírusirtóinak csapott hírnevet és akkor e cikkek valóban hiányoztak a polcokról, azóta - rossz hasonlattal élve - gombamódra megszaporodtak a termékek és az árak is látványos esésbe kezdtek. Válogathatunk a néhány milliliteres vagy épp öt literes, szórófejes, pumpás, géles, folyékony, törlőkendős, krémes, neves, kevésbé ismert vagy épp patikában kikevert változatok közül is. Az ígért két literes helyett egy hónapja a Mol először egy 200 milliliteres változatot helyezett kútjai pultjaira, 1990 forintért. Ez az ár fajlagosan oly borsos, hogy az internet népe is reagált, mondván: egy jófajta whiskyvel olcsóbb kezet mosni. Saját súlycsoportjában ugyanakkor ez inkább közepes árnak számít. Noha Lifeguard és Novosept néven találtunk ilyen terméket 1000 forint alatt is, a 200 milliliteresek többsége az Árukeresőn drágább. A Styxért például 5720 forintot kérnek, aminél már egy 18 éves Glengoyne whiskey-vel is olcsóbb bemosakodni. A kisebb méretűeket is számba véve, alig marad le ettől a legkisebb, mégis a legerősebb, 94 százalékos alkoholarányú, az RCP Duna Gyógyszertárnál elérhető, 20 milliliteres BS, amiből egy liter 24 ezer forintra jön ki. Hasonlóan megkérik az 50 milliliteres, 63 százaléknyi etanoltartalmú Dettol árát, ami az egyik patikában 1159 forint. Hol van ehhez képest az ATV-s ÉkszerTV elhíresült reklámjában szereplő kézfertőtlenítő, amiből háromszor 3 decit 11970 forintért hirdettek és ami miatt a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálatot indított? Igaz, e terméket hosszú, rábeszélős műsorral igyekeztek a nézőkre tukmálni úgy, hogy ennél jóval magasabb, de valószínűleg soha nem alkalmazott "induló" árat tüntettek fel. Ráadásul szokás szerint folyamatosan csökkenő készletszámokkal nyomasztották a nézőket, miközben a kiszerelés 7990 forintért ma is elérhető. A spórolósoknak érdemes nagyobb kiszerelés után nézniük. Ez a Molnál a 2 literes adag, amiért 10 forint híján 4 ezer forintot kérnek (bár webshopban láttunk rajta közel 6 ezer forintos árcédulát is). Igaz, ez a termék tapasztalataink szerint több kútjukon elérhetetlen és saját bevallásuk szerint is fokozatosan töltik fel a hálózatot. Kaphatók a piacon 5 literes bödönök is. A LifeGuard 70 százalékos utántöltőjének literára alig 1600 forint. Ez már közelíti a kisebb kiszerelések járvány előtti átlagárait. Az összetétel szintén rendkívüli változatosságokat mutat még akkor is, ha a kórokozókat alapvetően a magas alkohol (etil-alkohol, etanol) -arány pusztítja el. Ezt tovább javíthatják például hidrogén-peroxiddal. A mostani járványhelyzet ellenére a legnagyobb bizonytalanság furamód mégis a vírusölő hatás körül mutatkozik, ami sokszor csak alig vagy egyáltalán nem bogarászható ki az apró betűs feliratból. Néhány termék például eszerint csak "baktericid", vagyis baktériumölő hatású, miközben a vevők többsége most vírusoktól fél. Gyakori a "biocid" megjelölés is, pedig eme, rendkívül tág fogalom leírásában nem szerepel a víruspusztítás. Mindazonáltal e termékek, némiképp megtévesztve az avatatlan szemlélőt, gyakorta kiemelt pultokon szerepelnek, így érdemes résen lenni. Igaz, egy szakember kérdésünkre csak legyintett, mondván, 60 százalékos alkoholtartalom felett (szakszerű bedörzsölés után) a vírusok is elpusztulnak. Ehhez képest több készítmény az elpusztítandó víruscsaládokat is felsorolja. Bár e listákon a koronavírust nem leltük fel, ha a szert "burokkal rendelkező" vírusok ellen ajánlják, megnyugodhatunk, mert a Covid-19 ilyen. Az összetétel április elején az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) részéről is megért egy fogyasztóvédelmi vizsgálatot. Igaz, az általuk közzétett 29 tagú lista, illetve az általunk fellelt több száz termék között alig találtunk átfedést. Ráadásul a hatósági értékelés pont arra nem utal egyértelműen, hogy vírusölő hatás szempontjából vizsgálták-e a terméket, és ha igen, mire jutottak. Kérdésünkre a Molnál nem kívánták számszerűsíteni, eddig mennyi fogyott a 2 decis a fertőtlenítőjükből. Bár zajlanak a tárgyalások, azt sem kívánták nevesíteni, hogy vírusölőik saját hálózatukon kívül mikortól és mely kiskereskedelmi egységekben válnak elérhetővé.