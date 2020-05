Fokozatosan visszaáll az első ajtós felszállási rend a Volánbusz járatain

Legkésőbb május 20-ától menetjegyet is újra lehet majd venni a buszvezetőktől.

Legkésőbb május 20-ától már Pest megyében is minden járaton – a Budapestet érintőkön is – visszaáll a fedélzeti jegyértékesítés és az első ajtós felszállási rend – tájékoztatta a Volánbusz Zrt. hétfőn az MTI-t. A Volánbusz Budapestet és Pest megyét nem érintő helyi és helyközi járatain már május 11. óta lehet újra menetjegyet vásárolni az autóbusz-vezetőktől – emlékeztettek. Ennek ellenére rendületlenül nő a Közlekedési mobiljegy elnevezésű alkalmazás népszerűsége, és folyamatosan bővül az applikációban elérhető Volánbusz-jegyek és -bérletek köre is. Az alkalmazás volános felületének elindítása óta csaknem 412 ezer helyi és helyközi menetjegyet, illetve bérletet vásároltak az utasok. Áprilisban naponta átlagosan 7500, májusban már napi 11 300 menetjegy kelt el, és május első felében a teljes áprilisinál 28 százalékkal több bérletet váltottak az applikáción keresztül - írták. A járványhelyzetre tekintettel a Volánbusz továbbra is azt kéri, hogy aki csak teheti, elektronikus úton váltsa meg jegyét, bérletét. Azoknak pedig, akik mégis a járatokon vásárolják meg jegyüket, fontos tudniuk, hogy az első ajtós felszállási rend és az autóbusz-vezetői jegyértékesítés szigorú óvintézkedések mellett állt vissza a vidéki járatokon. A buszvezető fülkéjénél egyszerre csak egy utas tartózkodhat, a jegyet vagy bérletet váltani akaró többi utazónak a peronon kell várakoznia, a másfél méteres védőtávolság betartásával. Az utasok érvényes menetjegyüket vagy bérletüket felszálláskor kötelesek bemutatni a járművezetőnek. Ezeken a járatokon nem állítanak fel a buszvezetőt elhatároló kordont, helyette az első üléssorokat zárják le, azokon nem lehet utazni – közölte a Volánbusz.