Donald Trump a WHO-t kilépéssel és a felfüggesztett hozzájárulás megszüntetésével fenyegeti

Az Egyesült Államok elnökét kínai kollégájának általa vélelmezett nyomásgyakorlása bőszítette fel az éjjel.

Az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) folyósított hozzájárulás korlátlan időre szóló felfüggesztésével és az Egyesült Államok tagságának átgondolásával fenyegetett Donald Trump keddre virradóra a Twitteren. Az amerikai elnök ezt a kínai kormányzat általa vélelmezett hiányos és késedelmes járványügyi tájékoztatására és arra is alapozta, hogy álláspontja szerint Hszi Csin-ping kínai elnök ezen a területen nyomást gyakorolt a WHO vezetőségére. Dunald Trump a mikroblogján tette közzé azt a háromoldalas levelet, amelyet a Fehér Ház fejlécével Tedrosz Adhanom Gebrejeszusznak, a WHO igazgatójának címzett. A levélben az Egyesült Államok elnöke emlékeztetett, hogy a fentiek miatt április 14-én átmeneti időre függesztette fel a szervezetnek nyújtott amerikai támogatást. Ugyanakkor leszögezte: ha harminc napon belül a WHO nem mutat fel érzékelhető változást a munkájában, akkor Washington a hozzájárulása átmeneti felfüggesztését véglegesre változtatja és átgondolja WHO-tagságát is.