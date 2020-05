Meghalt öt beteg, 3556-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma

Nemcsak iparűzési adót von el a különleges gazdasági övezetekről szóló törvényjavaslat az érintett településektől, hanem az úgynevezett törzsvagyont kurtítja.

A különleges gazdasági övezetekről szóló törvényjavaslat értelmében a kormány az 5 milliárd forintnál nagyobb értékű kiemelt beruházásnak helyet adó településekre egyenként alkot majd rendeletet, amiben két felsorolást tesz közzé. Az egyikben az építési, majd gyártási területhez tartozó ingatlanok helyrajzi száma szerepel, a másikban pedig azoknak a forgalomképtelen utaknak, parkoknak a helyrajzi száma, amit elvesznek a helyi önkormányzattól és a tulajdonjogukat átadják a megyei önkormányzatnak. Az egyetlen különleges gazdasági övezetté nyilvánító eddig megjelent rendelet értelmében a gödi Samsung gyárhoz tartozó telek majdnem 300 helyrajzi számon szerepel, a cég telkén lévő út magánút, a rendelet alapján az oda vezető utak és egy rövid szakaszon a közvilágításhoz használt terület is a Pest megyei önkormányzat tulajdonába kerül. A várostól elvett utak között van belterületi főút, de még a régi 2-es és az új M2-es autóút közötti átkötő út egy része is beleesik, és van olyan földút is, amit a beruházás miatt biztosan fejlesztenek. A lapunk által megkérdezett önkormányzati szakértők szerint ugyanakkor nem biztos, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában még forgalomképtelen törzsvagyonba tartozóként jegyzett és így viszonylag kis értéken nyilvántartott területeknek nem megy fel az ára és így a megyei önkormányzatok nem adják majd el ezeket épp a beruházóknak, hisz arról nem rendelkezik sem a különleges gazdasági övezetekről szóló törvény, sem pedig a Gödre vonatkozó rendelet, hogy a megyei önkormányzat mit tehet és mit nem ezekkel a területekkel. Azt a szakértők nem tartják valószínűnek, hogy az érintett városok településfejlesztési rendeleteibe bele kell majd nyúlni, hiszen a Samsungra vonatkozó építési szabályokat korábban is központilag rendezte a kormány. Az ipari parkoknál csak annyiban lesz más a helyzet, hogy a beruházók által megvett területekhez vezető utak önkormányzati tulajdonát valószínűleg rövidebb szakaszon tudják átvenni a megyék. Bármilyen rendelet születik azonban a készülő törvény alapján egy adott kiemelt gazdasági övezetről, az önkormányzati vezetők és szakértők álláspontja változatlan: kártérítés nélkül nem lehet „einstandolni” egy négyzetmétert sem egy település vagyonából. – Itt elszabadult valami, félelemkeltő, ha működésképtelenné tesznek városokat, s azok nem tudják majd ellátni a feladataikat. Az önkormányzatiság 30 éve tiszteletben tartott és Alaptörvényben is rögzített alapjogát sérti, ahogy a kormány iparűzési adót és területet vesz el az 5 milliárd forint fölötti beruházásnak helyet adó településektől – nyilatkozta a Népszavának Fleck Zoltán. Az ELTE Jog- és Társadalomelméleti tanszékének vezetője szerint ezzel a lépéssel Orbán Viktor nemcsak átlátszó politikai bosszút hirdet az önkormányzatokkal szemben, hanem provokálja az uniót is.



Egy település, kétféle szabályozás „Ha elfogadják a javaslatot, azzal az „1990-ben létrejött önkormányzati rendszer struktúrája is megbillen, gyengül a területi és települési önkormányzatok közötti mellérendeltségi viszony” – írta részletes jogi elemzésben a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ). A szervezet egészen odáig megy: a jogszabály megváltoztatja az érintett település közigazgatási határait, amikor térítésmentesen, kártalanítás nélkül a megyei, fővárosi önkormányzat tulajdonába adja a különleges gazdasági övezetté nyilvánított területet, az ott lévő közutakat, közparkokat. A TÖOSZ figyelmeztet, hogy a települések vagyona a kötelező feladataik ellátását szolgálja, továbbá arra is, hogy egy 2007-es alkotmánybírósági határozat kimondta: diszfunkcionális, tehát zavarkeltő, ha egy jogszabállyal egyedi döntést lehet hozni. Márpedig ebben az esetben a kormány alkotmányellenesen épp arra készül, hogy minden beruházásnál külön szabja meg az elvonás feltételeit. Az önkormányzati szövetség arra is figyelmeztet, hogy a hatályos önkormányzati törvénnyel szembe megy, ha a megyék az eddigi területfejlesztési, területrendezési és koordinációs feladatuk mellé települési önkormányzati feladatokat is kapnak a hozzájuk csatolt ipari területeken, mert gondoskodniuk kell az utak karbantartásáról, a szemétszállításról, közvilágításról, vízszolgáltatásról. Ez azt is eredményezheti, hogy egy településen belül kétféle szabályozás lesz.

"Ezer sebből vérzik ez a javaslat"

Egy településtől csak akkor lehet elvenni területet, ha azt a lakosság helyi népszavazáson jóváhagyta – indokolja Bajor Tibor egyetemi oktató, önkormányzati és gazdasági szakértő, hogy miért törvénytelen kiszakítani a nagy ipari beruházásokat a városokból. Mit tanít mostantól a különleges gazdasági övezetekről az egyetemen? A történetét Magyarországon, mert az tragikomikus, kezdve ott, hogy már a fogalmat is rosszul fordították. A Szabad Vállalkozási Övezet (Free Enterprise Zone) Európában teljesen más, mint a kínai Különleges Gazdasági Övezet (Special Economic Zone), amire most sokan hivatkoznak. Mi a különbség a kettő között? Kínában a kommunista állam határain belül elkülönítenek egy területet, amelyre külön speciális – a kapitalista termelés igényeinek megfelelő – törvények vonatkoznak. Ez gazdaságfejlesztés, nem területfejlesztés. Ezzel szemben az európai szabad vállalkozási övezetek minden esetben területfejlesztési alapon jönnek létre. Az állam kijelöl egy területet, s ott térítésmentesen biztosítja a cégek és a dolgozók életéhez szükséges feltételeket a képzéstől a kórházig, a szükséges fejlesztésekről évente tárgyal a vállalatokkal, s az övezet székhelyének polgármestere részt vesz az egyeztetésen. Ezeknek a fejlesztéseknek a költségét az állam biztosítja, de azok az önkormányzat tulajdonába kerülnek. Ezzel szemben itt a települési önkormányzatok fejlesztettek infrastruktúrát, építettek munkásszállót, hogy odavonzzák a vállalkozásokat, majd most jön az állam és mindezt lenyúlja? Igen, de ez nem EU konform eljárás. Magyarország 1997-ben aláírta az európai önkormányzati chartát, amelyben az szerepel, hogy önkormányzati határokat csak népszavazással lehet módosítani, egy településtől semmilyen kormányzati vagy parlamenti döntéssel nem lehet a saját területét elvenni. A 2011-es önkormányzati törvény rögzíti, hogy két települési önkormányzat között is csak abban az esetben lehetséges az átadás, ha helyi népszavazáson a helyi lakosok azt megszavazzák. Tehát a több mint ötven településen, ahol 5 milliárd fölötti beruházás van, népszavazást kellene tartani? Így van, de hozzáteszem olyan végképp nincs, hogy elveszek egy területet egy településtől és odaadom a megyének, mert Magyarországon földterület csak és kizárólag települési önkormányzat közigazgatási tulajdonában lehet. A megyének van közigazgatási határa, de nincs saját földterülete. A jelenleg hatályos jogszabályok alapján csak arra van joga, hogy konzultáljon a településekkel. Ha a megyének tulajdont és a különleges gazdasági övezetekkel kapcsolatos jogkört akar adni a kormány, akkor először módosítania kellene a kétharmados önkormányzati törvényt. Nemcsak az önkormányzatokat, az érintett cégeket sem kérdezték meg a javaslat benyújtása előtt. Ennek mi lehet a következménye? Ha az EU az önkormányzati jogok ilyen durva megsértését esetleg mégis elnézné, azt már biztosan nem, hogy ezzel a lépéssel az állam agresszíven beavatkozik a vállalkozások szabad versenyébe. Létrehozhat a kormány bárhol gazdasági övezetet, csak előbb törvényekben meg kell szabnia, hogy milyen feltételek mellett költözhet be oda egy vállalkozás. Az a szabad gazdasági verseny akadályozása, ha új jelentkezőt nem engednek be ugyanolyan feltételekkel, mint azokat, akik már ott vannak. Eddig ipari parkok alakultak városok szélén. Ha a parkban egy cég beruházása haladja meg az 5 milliárd forintot, az bekerül a különleges gazdasági övezetbe, de a másik, amelyik csak 3 milliárdot fektet be, az marad a településnél? Igen, de ez a helyzet kezelhetetlen. A jelenlegi szabályok szerint ipari parkot csak település hozhat létre. A területrendezési törvényben szerepel ugyan a különleges vállalkozási övezet létrehozásának lehetősége, de benne van az is, hogy az övezetek működéséről és gazdálkodási rendszeréről törvényt kell alkotni és ez a jogszabály 1996 óta nem született meg, azóta mulasztásos törvénysértésben van minden parlament. De bármerről közelítünk is, a törvényjavaslat, amit Semjén Zsolt benyújtott a parlament elé, hemzseg a különböző törvényekkel való ütközéstől: a megye a 1990. évi helyi adókról szóló törvény alapján nem vonhat el adót a településektől, iparűzési adó beszedésére csak a helyi önkormányzat jogosult.