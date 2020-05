Dél-Floridában megnyitottak az üzletek, Kaliforniában több megyében is újraindul a gazdaság

Nemzetközi sajtószemle, 2020. május 19.

Ha az unió fenn akar maradni, akkor nem szabad perbe fognia Németországot a karlsruhei Alkotmánybíróság legutóbbi állásfoglalása miatt, mert utóbbiról lehet vitatkozni, de hogy demokratikusan született, ahhoz nem fér kétség. Erre figyelmeztetett Európa legfontosabb lapja, hozzátéve, hogy Németország nélkül egyszerűen nincs EU. Ezért őrültség volna kötelezettségszegési eljárást kezdeményezni ellene, annál is inkább, mivel a legnagyobb tagállamról és befizetőről van szó. És egyáltalán nem tanácsos, hogy szembekerüljenek egymással a szervezet intézményei, illetve a tagállamok. Ám most mégiscsak jelentősen megnőtt a konfliktus veszélye, hiszen a német taláros testület kihívta maga ellen mind az Európai Központi Bankot, mind pedig az Európai Bíróságot, mert utóbbi véleményével ellentétben úgy gondolja, hogy az EKB-nak még a nehéz helyzetben lévő tagországok megsegítésére sincs joga korlátlanul államkötvényeket venni. Ráadásul, ha eljut a perig az ügy, a döntés joga az egyes szakaszokban az EUB-t illetné meg, az pedig nem tenne jót az erkölcsi hitelének. Függetlenül attól, hogy amit Karlsruhe kimondott, az fenyegeti mind a közös fizetőeszközt, mind az EU-nak azt a szándékát, hogy továbbra is liberális demokráciák közösségeként működjön. Cseppet sem meglepő, hogy a magyar és a lengyel kormány rögtön átvette a német érveket, miután Budapest és Varsó is szorgosan rombolja a demokráciát. A német állásfoglalás viszont jól jön mindkettőnek, hogy nagy ívben tegyen a közösségi jogra. A lap azt írja, Orbán közismerten gátlástalan és neki megfelel bármilyen érv, még ha az hamis is, hogy megtámogassa azt, amit amúgy is megcsinál. A kommentár ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy nem lehet egy lapon említeni a magyarok, a lengyelek, illetve a németek ügyét, hiszen a két új tag bedarálja az igazságszolgáltatás önállóságát. Ezzel szemben a német testület éppen annak bizonyságát adta, hogy nem függ a fennálló hatalomtól. Ily módon nagyon is helyes, hogy szerződésszegési eljárás zajlik a magyar és a lengyel kormány ellen. Ám hogy mi lesz a jogállammal a két országban, az végső soron nem Brüsszelben, hanem magyar, illetve lengyel földön dől el. Ám az súlyos gond, hogy ha a német vezetés hasztalan próbálja igazolni az Európai Központi Bank mentőcsomagjának legitimitását, hiszen akkor még az is felmerülhet, hogy Németország otthagyja az euróövezetet. Ezért itt az ideje, hogy végre megvitassák az érveket és ellenérveket. Mert az nem segít, hogy az unió egyfolytában tolja a föderalista biciklit. Előbb tisztázni kell, hogy merre volna az irány, hogy a tagállamok akarnak-e arra menni.