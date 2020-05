Zelenszkij bármilyen formában tárgyalna Putyinnal

Az ukrán elnök elmondta, hogy újabb fogolycsere várható a Covid-19 betegség okozta világjárvány lezajlása után.

Volidimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán kijelentette, hogy kész bármilyen formátumban tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az ukrán területek és a politikai foglyok "visszatérése" érdekében. Erről az ukrán államfő Kijevben beszélt azon a sajtótájékoztatón, amelyet államfői beiktatásának egyéves évfordulója alkalmából tartott. A sajtótájékoztatót a koronavírus-járvány miatt a szabad ég alatt tartották, az újságírók székeit kellő távolságban helyezték el egymástól. A bejáratnál a sajtó képviselőinek megmérték a testhőmérsékletét, és szájmaszkokat, gumikesztyűket osztottak ki nekik. Zelenszkij szavai szerint Németország és Franciaország beleegyezett abba, hogy a koronavírus-járvány enyhülése után újabb normandiai formátumú találkozót tartsanak. A Donyec-medencei válság diplomáciai úton történő rendezésével az úgynevezett normandiai négyek országcsoport, azaz Ukrajna, Oroszország, Franciaország és Németország foglalkozik. Az ukrán elnök megjegyezte, hogy a koronavírus-járvány kitörése óta nem beszélt telefonon Putyinnal. Elengedhetetlennek nevezte a négyszemközti megbeszéléseit is az orosz elnökkel, még ha ezt az ukrán közvélemény eltérően ítéli is meg, mert - mint fogalmazott - vannak olyan dolgok, amelyeket csak így lehet tisztázni, és levonni belőle a következtetéseket. Zelenszkij elmondta továbbá, hogy újabb fogolycsere várható a Covid-19 betegség okozta világjárvány lezajlása után. Részletekbe nem bocsátkozott, csak annyit árult el, hogy tárgyalások zajlanak erről Oroszországgal. Elismerte, hogy a szintén a Donyec-medencei konfliktus rendezésére irányuló, Kijev, Moszkva és az EBESZ részvételével zajló minszki tárgyalási folyamat a járvány miatt némileg elakadt. Rendkívül fontosnak nevezte ugyanakkor ezt a folyamatot, ezen alapulnak ugyanis az Oroszországgal szembeni szankciók. Úgy fogalmazott, hogy igyekszik a végsőkig kitartani a minszki folyamat mellett, de ha nem működik, az ukrán diplomáciának vannak alternatív tervei is. A tájékoztatón Zelenszkij, reagálva egy frissen kirobbant újabb botrányra, kijelentette, hogy hivatali elődjére, Petro Porosenko volt ukrán elnökre még "ítélet vár" azért, ahogyan az országot irányította. Igyekezett ugyanakkor leszögezni, hogy az ítélkezés a bíróságok hatásköre. Előző nap Andrij Derkacs Moszkva-barát parlamenti képviselő egy online sajtótájékoztatón bejelentette, hogy birtokába kerültek olyan hangfelvételek, amelyeken az állítások szerint Porosenko és Joe Biden volt amerikai alelnök, a Demokrata Párt várható elnökjelöltje hangja hallható. A felvételek pedig szerinte arról tanúskodnak, hogy Biden 2015-ben és 2016-ban több ízben beavatkozott az ukrán belpolitikába, befolyást gyakorolva Porosenkóra. Az exelnök pártja közleményben Moszkva-barát provokációnak nevezte a kiszivárogtatást, viszont a főügyészség szerdán bejelentette, hogy eljárást indítanak Porosenko ellen hazaárulás gyanújával. Kérdésre válaszolva közölte: egy elnöki ciklus alatt már bizonyosan nem képes minden ígéretét végrehajtani, ezért gondolkodik azon, hogy még egyszer elindul majd a választáson az államfői tisztért. Egy éve megválasztásakor még azt mondta, hogy csak egy ciklusra vállalja az elnöki posztot. Ígéretet tett arra, hogy ha a koronavírus-járvány őszig lezajlik, mindenképpen megrendezik a helyhatósági választásokat Ukrajnában.