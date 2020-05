Összeférhetetlenség is nehezíti a tisztánlátást a teniszszövetségben

Babos Tímea, bár kicsit korainak érzi, örül, hogy részese lehet a péntektől vasárnapig tartó versenynek, amelyet a nézők a tévéképernyőn keresztül követhetnek.

A péntektől vasárnapig tartó tenisz Budapest Kupának otthont adó Nemzeti Edzés Központban rendezett szerdai sajtótájékoztatón - amelyre a járványhelyzet miatt a szabad ég alatt került sor - Fucsovics Márton elmondta: nem állt le, a márciusi leállás óta edz, rengeteget készült a versenyre, jó erőben érzi magát, száz százalékot akar nyújtani. "Nemrég hallottuk edzőmmel, Jancsó Miklóssal, hogy több országban is rendeznek hasonló tornákat, innen jött az ötlet, hogy mi is megpróbáljuk. Ami a nemzetközi folytatást illeti, jó esélyt látok arra, hogy augusztusban vagy legkésőbb szeptemberben újra elinduljanak a versenyek" – jelentette ki a 28 éves játékos.

Az ötletgazda Jancsó Miklós kifejtette, a hétvégi verseny célja elsősorban a szórakoztatás, és örömmel látta, hogy mindenki az első hívó szóra igent mondott. Juhász Gábor, a szövetség főtitkára közölte, néhány hete még nem gondolta volna, hogy lesz mód lebonyolítani egy csapatversenyt a Nemzeti Edzés Központban. "Messze van még az újrakezdés, de legalább láthatnak a nézők meccseket" – tette hozzá. Székely Dávid, az M4 Sport csatornaigazgatója elmondta, hogy mindhárom napon terjedelmes közvetítésre készülnek. "Pénteken és vasárnap az összes meccset adjuk, szombaton pedig az NB I-es futballmérkőzésig lesz tenisz. Az m4sport.hu internetes oldalunkon viszont valamennyi találkozót lehet majd követni" – jelentette ki Székely Dávid.

A női éljátékos, Babos Tímea úgy vélekedett, hogy a picit korai időzítés ellenére kiválónak tartja a kezdeményezést. "Hat hetet hagytam ki, de már gőzerővel készülök, és nagyon várom Marci ellen a vegyes párost" – mondta mosolyogva, és hasonló állásponton volt Balázs Attila is, a legjobb magyar férfi teniszező: "A Davis Kupa után kényszerpihenőn voltam, nem sokat edzettem, ezzel együtt örülök, hogy színt viszünk a saját életünkbe és a nézőkébe is."

Nagy Adrienn, Nagy Péter, Jani Réka és Marozsán Fábián is élete első vegyes páros mérkőzésére készül. A zárt kapuk mögött rendezett csapatversenyen hat-hat női és férfi teniszező lép pályára, a meccseket kizárólag a tévéképernyőn keresztül lehet követni. A Budapest Kupán - a Hopman Kupához hasonlóan - egy férfi és egy női versenyző alkot egy csapatot, és a két egyes mellett vegyes párosban is megmérkőznek egymással. A szettek négy játékig tartanak, így 3:3-as állás esetén rövidítés dönt.

A 12 fős mezőnyben ott lesz a páros világbajnoki címvédő Babos Tímea, a junior US Open-bajnok Gálfi Dalma, a junior páros wimbledoni győztes Stollár Fanny, a junior páros Australian Open-bajnok Nagy Adrienn, a világranglista 31. helyén is megfordult Fucsovics Márton, a jelenleg 76-odikként őt is megelőző Balázs Attila, a junior Australian Open-bajnok Piros Zsombor és a Budapesten élő, korábban Roger Federert legyőző ukrán Szerhij Sztahovszkij is.

Az első két napon a csoportküzdelmeket, vasárnap pedig a döntőt és a bronzmeccseket rendezik. A küzdelmek minden nap 10 órakor kezdődnek.