A WHO közölte, hogy a legtöbb napi új koronavírusos fertőzést észlelték az elmúlt 24 órában

Százhatezer új koronavírus-fertőzöttet jelentettek világszerte az elmúlt 24 órában, a legtöbbet egyetlen nap alatt - közölte az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdán, aggodalmát fejezve ki a szegény országok miatt, miközben a gazdag országok már kifelé haladnak a karanténból.

- Aggódunk a fertőzöttek számának növekedése miatt az alacsony és közepes jövedelmű országokban - tette hozzá. - A szervezet legnagyobb aggodalma az, hogy az amerikai támogatás nagy részét eddig a fejlődő országok megsegítését célzó programokra költötték, a források elapadása miatt azonban más partnereket kell meggyőzniük, hogy továbbra is finanszírozni tudják azokat, akik a legsérülékenyebbek a világban - jelentette ki a WHO vészhelyzeti igazgatója. Michael Ryan azt is hangsúlyozta, hogy a hidroklorokin és a klorokin sok betegség kezelésére engedélyezett termékek, de eddig még nem találták hatékonynak sem a Covid-19 kezelésére, sem megelőzésére. A Ryan által közölt aggodalom előzménye az, hogy a WHO-nak folyósított hozzájárulás korlátlan időre szóló felfüggesztésével és az Egyesült Államok tagságának átgondolásával fenyegetett Donald Trump keddre virradóra a Twitteren. Az amerikai elnök ezt a kínai kormányzat általa vélelmezett hiányos és késedelmes járványügyi tájékoztatására és arra is alapozta, hogy álláspontja szerint Hszi Csin-ping kínai elnök ezen a területen nyomást gyakorolt a WHO vezetőségére. Dunald Trump már április 14-én átmeneti időre felfüggesztette a szervezetnek nyújtott amerikai támogatást, de Gebrejeszusznak azt írta levélben, hogy ha harminc napon belül a WHO nem mutat fel érzékelhető változást a munkájában, akkor Washington a hozzájárulása átmeneti felfüggesztését véglegesre változtatja és átgondolja WHO-tagságát is. A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint szerda esti adatai szerint összesen 4 946 175 koronavírusos esetet regisztráltak a világon.