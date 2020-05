Meghalt három beteg, újabb 37 embernél mutatták ki a koronavírust

A Fidesz-frakció kizárólag a közjó érdekében, általános szabályzási igénnyel terjesztett elő vagy fogadott el törvényjavaslatokat – közölte a Fidesz alelnöke.

„Simonka György kérésére semmilyen törvényt nem módosítottunk” – így reagált lapunk kérdésére Kósa Lajos Fidesz-alelnök, akit azért kerestünk meg, mert immáron az ügyészség is konkrétan megnevezte azt a két jogszabályt, amit szerintük Simonka lobbizott ki magának 2016-ban a Fidesz frakciónál. A büntetőeljárás alá volt képviselő a vád szerint ezt azért tette, hogy a vele szemben akkor már zajló eljárásban kedvezőbb helyzetbe kerüljön. Kósa Lajos ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy Simonka György képviselő nem terjesztett elő semmilyen törvényjavaslatot (ezt egyébként az ügyészség sem állítja). – A Fidesz-frakció kizárólag a közjó érdekében, általános szabályzási igénnyel terjesztett elő vagy fogadott el törvényjavaslatokat – tudtuk meg a Fidesz alelnökétől. A 2016-ban frakcióvezetői tisztséget betöltő Kósa Lajos szerint a vádiratban szereplő mondat csak „bizonyíték nélküli vélelem”. Hasonlóan nyilatkozott a Fidesz-frakció: „kizártnak tartjuk, hogy Simonka György kérésére a parlament bármilyen törvényt módosított volna. Amit ön említ, az egy folyamatban lévő büntetőügy vádiratában, és nem egy ítéletben szerepel”. Hadházy Ákos független képviselő már korábban is nyilvánosságra hozta, hogy az ügyészség szerint a bűnszervezetben elkövetett csalással megvádolt Simonka 2016-ban törvényt módosíttatott a saját érdekében. Hadházy kérdésére Polt Péter legfőbb ügyész most konkrétan azt is megírta, hogy a fideszes politikus az agrárkamaráról szóló törvénynél illetve egy, a termelői csoportokról szóló földművelésügyi miniszteri rendelet esetében tudott maga számára kedvező módosításokat elérni. Ennek oka pedig a vád szerint az volt, hogy a hozzá kötődő, vizsgálat alatt lévő termelőszövetkezeteknek ne kelljen visszafizetniük az adóhatóság szerint korábban, csalárd módon felvett támogatási pénzeket. A törvényjavaslatot a fideszes Győrffy Balázs képviselő – egyben a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke – nyújtotta be, majd ahhoz csatlakozott Jakab István képviselő, Magosz-elnök is. Az FVM-rendeletmódosítás Fazekas Sándor minisztersége alatt történt. Mint lapunknak Hadházy Ákos elmondta: írt egy újabb levelet Polt Péternek, azt tudakolva, hogy kérte-e a három fideszes képviselő, Fazekas Sándor, Jakab István és a Győrffy Balázs mentelmi jogának a felfüggesztését, illetve kihallgatták-e őket az ügyben. „Remélem Polt Péter feljelentésnek fogja értékelni a levelem” – fogalmazott a képviselő, hozzátéve: ha mégsem, akkor ő fog feljelentést tenni az ügyben. Az ügyészség csütörtök délután egy közleményben reagált Hadházy Ákos állításaira, mondván: „a Központi Nyomozó Főügyészség a Simonka György elleni nyomozás során vizsgálta a jogszabálymódosításokkal kapcsolatban bűncselekmény gyanúját, azt azonban kizárta. A jogalkotásban részt vevők szerepe semmilyen büntetőjogi felelősséget nem vetett fel”. Ugyanakkor arra az ügyészség nem válaszolt, hogy az ügyben meghallgatták-e egyáltalán azokat a képviselőket, akik nevüket adták a szóban forgó jogszabály-módosításokhoz. Az ügyészség lényegében cáfolta a Fidesz frakciót és Kósa Lajost, mivel továbbra is tényként közölte, hogy Simonka György „javasolt jogszabálymódosításokat.” Az ügyészség szerint ezt „a minden gazdálkodót érintő adminisztrációs hibák miatti túlzott jogkövetkezmények kiküszöbölésére hivatkozva” tette. Simonka és köre el akarta kerülni, hogy a támogatásokat vissza kelljen fizetniük. Azonban – mint írja a legfőbb ügyész – ezzel sikertelenül próbálkozott a vád fókuszában álló Magyar Termés TÉSZ Kft., valamint a Paprikakert TÉSZ Kft. A törvénymódosítás szerint egyébként a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal csak akkor kérhette vissza a pályázati pénzt, ha a pályázó valótlan adatot közölt. Ha azonban csak „hibásan” nyújtotta be a támogatási kérelmét, úgy már nem járt vissza automatikusan a pénz. A Központi Nyomozó Főügyészség tavaly augusztusban közölte, hogy Simonka György és 32 társa ellen vádat emelt bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt, miután összesen 1,4 milliárd forint kárt okoztak.