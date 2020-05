Rajta kapták az osztrák államfőt a kijárási korlátozások megszegésén

Két óra alatt harmincnégyszer hagyta el durva káromkodás az elnök száját.

Az egyik legfinomabb szerint, „ráb..nk volna, ha 1964-ben a baloldal került volna hatalomra”. Jair Bolsonaro szerencséjére azonban akkor szélsőjobboldali katonai diktatúrát vezettek be. A tábornokok csődbe vitték az országot és az elementáris tiltakozás hatására 1985-ben fogcsikorgatva beleegyeztek a polgári kormányzás visszaállításába, de a brazil elnök szerint azok voltak a régi szép idők. Már csak azért is, mert akkor egy rendőrfőnök sem mert volna nyomozni az elnök családtagjai ellen. Az április 22-i kabinetülésről előkerült videó felvételt végül nem annyira a nyomdafestéket nem tűrő nyelvezet, hanem az egészből áradó politikai pornográfia miatt kell elzárni a gyerekek elől. Nyilvánvalóvá vált, amit eddig is sejteni lehetett, hogy Bolsonaro azért mozdította el a szövetségi rendőrség vezetőjét, mert egyszerre tizenkilenc családtagja, köztük három fia ellen folyik eljárás. „Nem fogom hagyni, hogy sz.r és röhejes (vádak) miatt kib..anak az egész családommal vagy a barátaimmal!” - őrjöngött az egykori ejtőernyős tiszt, akinek egyik fia a gyanú szerint a maffiával konspirálva közpénzből folyó építkezéseken nyerészkedik, másik kettő pedig álhír-gyárat üzemeltet a Facebookon, ahol a papa politikai ellenfeleit, köztük a független bírákat próbálják lejáratni. „Ha nem lehet leváltani a rendőrt, akkor kell váltani a rendőrfőnököt. Ha őt se lehet, akkor a minisztert” - foglalta össze a független igazságszolgáltatásról alkotott véleményét az elnök. A rendőrségi kinevezésekbe való elnöki beavatkozás miatt április 24-én lemondott Sergio Moro igazságügyi miniszter, akinek pedig bíróként elévülhetetlen érdemei voltak a baloldali Luiz Inácio Lula da Silva elnök elleni korrupciós eljárásban. Az ő távozása végképp reflektorfénybe állította Bolsonaro környezetének korrupciós ügyeit. Így eshetett meg, hogy a brazil legfelső bíróság, amely eredetileg a bírák ellen az elnök fiai által irányított kampány miatt kapcsolódott be az ügybe, már a nyomozati szakaszban nyilvánosságra hozta a kormányülésről készült felvételt. Az érdeklődésre jellemző, hogy a legfelső bíróság honlapja összeomlott, amikor az előre bejelentett időpontban felkerült rá a videó. A felvételben talán az a legfelháborítóbb, hogy szinte szóba sem kerül rajta a koronavírus-járvány, amely pedig a kabinetülés időpontjáig már háromezer halálos áldozatot követelt. A 221 millió lakosú Brazília mostanra már 21 ezer halottnál tart, de Bolsonaro szerint minden a legnagyobb rendben van, csak a pipogyák viselnek maszkot és semmi értelme a távolságtartásnak vagy az otthonmaradásnak. Amikor a kormány tagjai közül a környezetvédelmi miniszter végre szóba hozza a járványt, akkor is csak abban az összefüggésben, hogy a sajtó most arra figyel, úgyhogy itt a jó alkalom a különben hevesen ellenzett, a szabályozásokon az ültetvényesek érdekében lazító törvények gyors elfogadására.