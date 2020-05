Az áprilisi pánik után – Még mindig a munkanélküliségtől fél leginkább a lakosság, de javult a hangulat a gazdaságban

A Kocsis-perben fél éve jogerősen rá kiszabott letöltendő ellenére máig nem kezdte meg büntetését a kalandos múltú Szász András. Az okok ködösek, a rendőrség nem lépett.

A Kaposvári Törvényszéknek nincs tudomása arról, hogy Szász András elítéltet a büntetés-végrehajtás (bv) befogadta volna - közölte lapunk megkeresésére Vadócz Attila szóvivő. Mivel a bv-nek tájékoztatnia kell a bíróságot a büntetés megkezdéséről, Szász András eszerint nem kezdte meg a rá fél éve jogerősen kirótt három éves börtön letöltését. A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságánál (BVOP) adatvédelmi okokra hivatkozva nem nyilatkoztak. Igaz, márciusban még tolmácsolták, hogy az első rendűként elítélt Kocsis István lapunknak nem kíván nyilatkozni. Ez is valószínűsíti, hogy Szász András nincs náluk. Ez újabb titokzatos fejlemény az évtizedes ügyben, melynek során bebizonyosodott, hogy Kocsis István, aki 2005 és 2008 között vezérigazgatóként irányította az MVM Magyar Villamos Műveket, társaival együtt több mint tízmilliárd forinttal károsította meg az energiaholdingot. Az esetek jó részében az állami csoport rendre Szász Andráshoz köthető, titokzatos, offshore-szerű cégeknek fizetett, miközben utóbbi vezérigazgatói tanácsadóként is javadalmazást kapott. Az offshore-ok ígéreteiket nem teljesítették és a pénz nagy részével sem számoltak el. Az MVM adakozási vágyára jellemző, hogy egy utolsó, ötmilliárdos kifizetést csak a jogerős ítélettel sikerült kisiklatni. Míg az első fok Szász Andrást (az első és a megismételt eljárásban is) két év felfüggesztettre ítélte, addig tavaly márciusban a másod fokon eljáró Pécsi Ítélőtábla sikkasztásban és hűtlen kezelésben bűnsegédnek találva, pénzmosást is rábizonyítva büntetését 3 év letöltendőre növelte. Ez a Kúria tavaly november végi döntésével jogerőssé vált. Kocsis István a sikertelen halasztási kísérletek után március közepén tényleg bevonult. Igaz, Magyarország legkényelmesebb bv-intézetében, a kecskeméti "parkettásban" kapott helyet, amit - miként azt feltártuk - egy helyi panelgarzonba költözéssel biztosított be.



A 70 éves Szász András ismereteink szerint betegségeire hivatkozva szintén kért halasztást és kegyelmet. Az utóbbi tárgyalásokról ügyvédje is megrendült egészségi állapotára hivatkozva mentette ki. Ez ugyanakkor nem jelent kibúvót a börtön alól. A BVOP kérdésünkre korábban leszögezte, hogy betegségek kezelésére maguk is alkalmasak. Mások szerint ilyenkor - a halálon kívül - csak az jelenthet akadályt, ha már a mozgatás is életveszélyes, vagy ha az illető végstádiumos állapotú, de erről orvosszakértő dönt. Szász András egy ismerőse ezek egyikét se zárta ki. Többektől viszont úgy tudjuk, hogy míg a halasztást elutasították, a kegyelmi kérvény még él. Bár a köztársasági elnök hivatala konkrét ügyekben nem ad tájékoztatást, tudvalévő, hogy ez nem befolyásolja a büntetés megkezdését. Akadt, aki szerint az üzletember március végén kapott is behívót és már tölti - a harmadolást beleszámítva két éves - börtönbüntetését. Szász András jelenlegi tartózkodási helyéről megoszlanak a vélemények. Magyar cége nincs, a hazai adatbázisban szereplő utolsó "lakcíme" barcelonai, de kért már leveleket Ibizára és a Kajmán-szigetekre is. Köthető hozzá - egyaránt ködös hátterű, offshore-szerű, esetenként a Panama-aktákban is megjelenő - ciprusi, luxemburgi, panamai, olasz, spanyol, holland és osztrák cég is. Egy ismerője úgy tudja, Szász András jelenleg "Izraelben lehet". Forrásunk arra a mozzanatra is felhívta a figyelmet, hogy a másod- és harmadfok az elsőtől eltérően nem tiltotta el Szász Andrást a cégigazgatói tisztségektől. Ez pénzmosásban bűnösnek talált "üzletemberek" esetén aggályos lehet. Ha Szász András netán meglépett volna az igazságszolgáltatás elől, körözni kellene, de ennek sem leltük nyomát a rendőrségi adatbázisban. A rejtélyek ugyanakkor Szász András kalandos múltja tükrében érthetőbbé válnak. Az üzletember a rendszerváltás előtt a bolgár hírszerzéssel kapcsolatba hozott Intranszmasnál dolgozott, majd egy osztrák kereskedő képviseletében kiterjedt orosz, német és közel-keleti összeköttetésekre tett szert. A 90-es évek derekán, az orosz államadósság-lebontás körül keringő üzletemberek között tűnt fel. Ehhez kötődik az első nagyobb botrány: cége, a Nádor-'95 a hazai titkosszolgálatok számára államilag garantált hitelből lehallgatóberendezések szállítását vállalta, ám jórészt nem teljesített és a pénznek is lába kélt. Az ügyben elfogatóparancsot adtak ki ellene, ám a nyomozás később kurtán-furcsán megszűnt, így el sem ítélték. A Heti Válasznak később úgy emlékezett, nem elmenekült, csak időlegesen külföldre helyezte székhelyét, de visszatért. Amiként az Index, az Átlátszó és a - NER-esítés előtti - Origo korabeli tudósításaiból kiderül, neve egyaránt felmerült az olajszőkítés vagy a volt NDK állampárti pénzeinek tisztára mosása kapcsán éppúgy, mint Postabankkal vagy épp Máté László elhunyt egykori MSZP-pénztárnokkal kötött zűrös üzletekben. 2003-ban pedig Bécsben a K&H-ügy kipattanása miatt épp szökésben lévő Kulcsár Attila álbrókerrel kávézott. "Kérdés", ezek után Kocsis István az MVM vezérigazgatójaként miért épp tőle várt a állami energiacég külföldi terjeszkedésére vonatkozó tanácsokat, illetve tette lehetővé közpénzek kifizetését az általa képviselt, lenyomozhatatlan társaságoknak. "Alapos" munkájukra jellemző, hogy ez idő tájt az egyik Szászhoz köthető spanyol vállalkozással üzleti kapcsolatban állt az MVM későbbi, a második Orbán-kormány alatti elnök-vezérigazgatója, Baji Csaba családi cége is. Szász András és üzleti köre Kocsis István 2008-as eltávolítása és az MVM-botrány kitörése után az FTC focis cégét és ingatlanait megvásárló, majd 2011-ben dicstelenül távozó Kevin McCabe körül is feltűnt. Az utolsó hozzá köthető magyar társaság az - offshore-szerű holland kézen lévő, patinás Andrássy úti rezidenciájukból nyolc éve cégtemető-gyanús címre költöztetett - Esplanade nevű ingatlanvállalkozás, amit 2012-ig vezetett. 2013-ban a bíróság előtt szenvedélyesen védte igazát, de azóta valóban nem találtunk részletes nyilatkozatot tőle. A tippek tehát onnantól, hogy akár el is hunyhatott, odáig, hogy Izraelben pihen, meglehetős szerteágazók. Szász Andrást az őt a büntető ügyben képviselő ügyvéden keresztül kerestük, aki elhárította érdeklődésünket.