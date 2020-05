Lackner Zoltán: Nem elkullogni kell

Az Emberi Jogok Európai Bírósága szerint jogsértő volt, amikor a házelnök újságírókat tiltott ki a Parlamentből.

Az Európa Tanács (ET) Miniszteri Bizottsága figyeli majd, hogy az Országgyűlés miként változtat az újságírók mozgásszabadságát súlyosan korlátozó szabályozáson – mondta a Népszavának Dojcsák Dalma. A Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) munkatársát azután kérdeztük, hogy az Index beszámolt az Emberi Jogok Európai Bíróságának ítéletéről, amely szerint Kövér László házelnök a véleménynyilvánítás szabadságát sértő döntést hozott, amikor újságírókat tiltott ki a Parlament épületéből.Az azóta már megszűnt Népszabadság, az Index, a 24.hu és a HVG munkatársai 2016 tavaszán az ülésterem folyosóján kérdezték a Fidesz és a KDNP politikusait - köztük Kövér László házelnököt is - a Magyar Nemzeti Bank körül kirobbant botrányról. Nem sokkal korábban derült ki ugyanis, hogy a jegybank alapítványain keresztül rengeteg közpénzt osztottak szét ismerősöknek, rokonoknak. Az érintett képviselők közül a legtöbben nem is válaszoltak az újságírók kérdéseire, egyszerűen tovább mentek, így tett Kövér László is. A házelnök viszont utólag hat újságírót kitiltott az épületből, arra hivatkozva, hogy megszegték a rájuk vonatkozó házelnöki rendelkezést. A Parlamentben akkor érvényes szabályok szerint csak egy rövid folyosószakaszon lehetett kérdezni a politikusokat.Az újságírók - miután a kitiltásról szóló döntést a hazai jogrendben nem lehet megtámadni - a strasbourgi bírósághoz fordultak. Az ítélet precedens értékű, így mindenki perelhetne, akit kitiltottak a Parlamentből.Mint Dojcsák Dalma elmondta, az ítélet értelmében az Országgyűlésnek meg kell térítenie a hat újságíró számára az eljárási költségeket. Ezen kívül egy végrehajtási eljárás is indul, amelynek lényege, hogy az ET Miniszteri Tanácsa konzultációt kezd Kövér László hivatalával a korlátozó szabályok megváltoztatásáról.- Ebben a folyamatban a TASZ is aktívan részt szeretne venni – mondta a Népszavának Dojcsák Dalma, hozzátéve, hogy az eljárás végén a magyar kormánynak kell majd beszámolnia az ET felé arról, miként felelt meg az ítéletben előírtaknak.Kövér László egyébként azóta tovább korlátozta az újságírók mozgási szabadságát a Parlament és a Képviselői Irodaház épületében, ma már csak egy kordonokkal körülvett néhány négyzetméteres részen lehet kérdezni a képviselőket – ha éppen arra mennek. A koronavírus járvány kitörése óta pedig a média munkatársai egyáltalán nem mehetnek fel a parlamenti főemeletre, ahol az ülések zajlanak. Vagyis egyáltalán nincs lehetőség arra, hogy egy képviselőt megkérdezzenek. Dojcsák Dalma szerint a Miniszteri Bizottság felé ezt is jelezni fogják, és bíznak benne, hogy a végrehajtási eljárás során ezek a korlátozások is megváltoznak majd. A TASZ munkatársa azt is hozzátette ugyanakkor, hogy a folyamat hosszú lesz, hónapokig, akár évekig is eltarthat.Az ügyben kerestük az Országgyűlés hivatalát is, hogy milyen formában terveznek eleget tenni a bírósági ítéletnek, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ.