Hárommilliós bírságot kapott a TV2

Közzétette a Magyar Orvosi Kamara azt a dokumentumot , amit Pintér Sándor kérésére készítettek. Mint arról lapunk is beszámolt a belügyminiszter szerdára kérte az ágazat prominenseitől az egészségügy átalakításáról szóló javaslataikat. Az orvosi kamara már több munkaanyagot is készített Pintér Sándornak, a legutóbbit az alap- és járóbeteg szakellátás struktúrájának problémáiról, illetve az ellátás racionalizálásáról eljuttatták belügyminiszterhez. A kamara honlapján is olvasható dokumentum egyebek mellett részletesen foglalkozik az alapellátással, amellyel kapcsolatban a múlt hétvégén a MedicalOnline írta meg, hogy Pintér Sándor a háziorvoslás államosítását tervezi. Azt ugyan a kamara elemzése is elismeri, hogy a jelenlegi egy orvos -egy nővér alapú alapú praxisokra épülő alapellátás nem tartható fenn. Ám óva int attól, hogy a változást kikényszerítsék, mert azzal sok idős orvos elhagyná a praxisát. A háziorvosok 55 százaléka 60 évesnél idősebb.