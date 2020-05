Koronavírus: négy beteg meghalt, a megyék közül Pestben, Fejérben és Zalában aktív leginkább a vírus

Egy hetet sem élt az a kormányzati terv, hogy a tranzitzónák felszámolása után a menekülteknek a magyar külképviseleteken kell beadniuk kérelmüket.

A kabinet ugyanis – aligha függetlenül a kritikáktól és az uniós bírság kockázatától – máris módosít elképzelésein, igaz, csak látszólag visszakozik: a külképviseleteken nem a konkrét kérelmet kell beadni, hanem azt kell kérelmezni, hogy a menekült beutazhasson Magyarországra beadni a kérelmét, amiről két hónap alatt kell dönteni. Ezzel elviekben lehetővé teszik, hogy – az ENSZ követelésének megfelelően – Magyarországon adhassák be kérelmeiket a menekültek, de aztán újabb akadályok beépítésével rögtön szinte lehetetlenné is teszik ezt. – Kétségkívül ravasz megoldás ez, de akárhogy trükköznek, továbbra sem teszik lehetővé mindenki számára, hogy menedékkérelmet nyújthasson be Magyarország területén. Márpedig az uniós szabályok alapján az államoknak kötelességük biztosítani, hogy a menedékkérők az ország területére beléphessenek – mondta lapunknak Demeter Áron, az Amnesty International Magyarország (AIM) jogásza. A salátatörvénybe bújtatott, szerdára virradó éjjel benyújtott módosítások – amelyeket az Eurológus szúrt ki először – előírják: a külképviseleten leadott szándéknyilatkozatot előbb elbírálják a magyar menekültügyi hatóságok, majd távmeghallgatás keretében kikérdezik a menekülteket. Ezután 60 nap alatt kell dönteni, engedélyezik-e a menekültnek, hogy belépjen Magyarországra beadni a menedékkérelmet. Ha az érintettnek engedélyezik a beutazást, akkor szálláshelyet jelölnek ki neki egy „zártbefogadó intézményben” a hazai eljárás idejére. Azt, aki beutazási engedély nélkül érkezik, „a határátlépés helye szerinti szomszédos országban található magyar nagykövetségre irányítják.”