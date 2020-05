Fellobbant a feketék dühe

Minneapolisban felgyújtottak egy rendőrőrsöt, Louisville-ben hét embert meglőttek a hatósági erőszak miatti, eldurvult tiltakozások során.

Az Egyesült Államok több nagyvárosában is zavargások törtek ki, miután Minneapolisban hétfőn letartóztatás közben meghalt egy fekete férfi. George Floyd nyakán percekig térdelt egy fehér rendőr, miközben a 46 éves családapa hiába könyörgött levegőért. A letartóztatás előzménye az volt, hogy valaki hamis húszdollárossal fizetett egy közeli üzletben. A városban péntekre virradóra immár a harmadik éjszaka került sor erőszakos cselekményekre. A központban békés demonstráció zajlott, de Minneapolis délkeleti részén a tömeg feldúlt és felgyújtott egy rendőrőrsöt, ahonnan elővigyázatosságból kivonták a karhatalmat. Éjszaka nem lehetett rendőröket látni az utcán, ők csak kora reggel érkeztek meg – sokan, nehéz védőruházatban és ötszáz, katonai fegyverekkel felszerelt nemzeti gárdistával megtámogatva. Nem sokkal később a minnesotai állami rendőrség letartóztatta a CNN egyenes adásban lévő forgatócsoportját. A színes bőrű riporter, Omar Jimenez hiába kérdezte többször is, hogy hová álljanak, ők készek engedelmeskedni, két kollégájával együtt megbilincselték és elvezették. A CNN másik tudósítóját, egy fehér riportert ugyanakkor néhány háztömbbel arrébb békén hagyták. Tim Walz demokrata párti minnesotai kormányzó azonnal bocsánatot kért és a tévéseket nagyjából egy óra alatt elengedték. Minneapolisban és a vele egybeépült St. Paulban rendkívüli állapotot hirdettek, az utóbbiból evakuálták az ott dolgozó tisztviselőket. A két városban már összesen 170 épületet gyújtottak föl vagy fosztottak ki. Csütörtökre virradóra egy embert halálos lövés ért.



A tiltakozók megtámadták az érintett kerületi rendőrörsöt Fotó: Jordan Strowder / AFP

A Kentucky államban lévő Louisville-ben ugyancsak erőszakos cselekményekre került sor. Ott a márciusban az otthonában agyonlőtt Breonna Taylor értelmetlen halála miatt csaptak magasra az érzelmek: a rendőrök tévedésből törtek be a fekete asszony lakásába, és mielőtt tájékozódtak volna, azonnal lőttek. A zavargások közben hét embert lőfegyverből megsebesítettek. A helyi rendőrfőnök szerint nem ők lőttek, mindenesetre az incidensre akkor került sor, amikor a tömeg körbevett egy rendőrautót. New York belvárosában is embereket vettek őrizetbe, mert nem engedelmeskedtek a rendőrségi felszólításoknak. Hangos, időnként erőszakos tüntetések voltak Denverben, Columbusban, Phoenixben és sok más városban. A minneapolisi esetben érintett négy rendőr alkotmányos jogára hivatkozva megtagadta a vallomástételt. Elbocsátották őket, de valamennyien szabadlábon vannak, jóllehet a Floyd nyakára térdelő Derek Chauvin őrizetbe vételét már a város polgármestere is sürgette. Annál is inkább, mert korábban már 18 panasz érkezett rá. George Floyd, Breonna Taylor és az áprilisban Georgiában kocogás közben agyonlőtt Ahmaud Arbery halála ügyében az igazságügyi minisztérium is vizsgálatot indított. Donald Trump internetes bejegyzésében nem hagyott kétséget afelől, hogy kinek az oldalán áll. Gonosztevőknek nevezte a tiltakozókat és megfenyegette őket, hogy fosztogatásra tűzparancs a válasz. Gyengeséggel vádolta Minneapolis demokrata párti polgármesterét és kilátásba helyezte, hogy szövetségi ellenőrzés alá vonja a várost. A Twitter, amellyel az elnök immár nyílt háborúban áll, figyelmeztető jelzéssel látta el Trump magánbejegyzéseit, mint amelyek dicsőítik az erőszakot. A Fehér Ház erre a hivatalos Twitter csatornán ismételte meg a szövegeket.

Az ügyben szereplő négy rendőrt azonnal kirúgták, de egyelőre nem tartóztatták le őket Fotó: KEREM YUCEL / AFP