Zivatarokra és viharos szélre is számíthatunk a pünkösdi hosszú hétvégén

Korábban az élőhalszállítmányozás kultúrájának fejlesztési lehetőségeit is kutatta a metró felülvizsgálatával megbízott cég.

Megkezdődhet az orosz metrókocsik hónapok óta halogatott vizsgálata. A feladatot elnyerő cég vezetője korábban a 4iG vezérigazgatói posztját is betöltötte – tudta meg a Népszava. Információink szerint a mindenre kiterjedő felülvizsgálatot az BME Viking Villamosmérnöki és Informatikai Kutató-Fejlesztő Nonprofit Zrt. végzi el. Pedig ennek a főleg informatikai területen aktív cégnek a fellelhető adatok szerint nem sok köze van a járműgyártáshoz és a minőségellenőrzéshez. Karácsony Gergely főpolgármester januárban rendelte el az M3-as vonalon futó orosz metrókocsik felújítására kötött szerződés és az azt megelőző tender felülvizsgálatát. Két hónapot adott rá. A BKV felügyelőbizottsága nyílt tender kiírását kérte, abban bízva, hogy egy ismert minőségbiztosító cég, például a német központú TÜV Rheinland vizsgálhatja ki az ügyet.

A pályázatra három ajánlat érkezett, ezek közül végül a legolcsóbbat választotta a BKV, de az is 7 millióval meghaladta a cég által előzőleg meghatározott 50 millió forintos keretet. A kiírás értelmében a pályázók semmilyen részt nem vállalhattak korábban a metrókocsik beszerzésében. A pályázaton nyerő BME Viking nem is kapott szerepet ebben. A cég egyetlen tulajdonosának, a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetemnek (BME) egy másik cége, a BME ITS Nonprofit Zrt. viszont a KTI Közlekedéstudományi Intézet Kft-vel karöltve nyerte meg az M3 Metró rekonstrukciójához kapcsolódó megfelelőségértékelésre kiírt tendert 2018-ban.

A BKV-t és a BME Vikinget is kerestük, de cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ a döntési szempontokat, a referenciát, illetve a szerződés részleteit firtató kérdéseinkre.

A BME Vikingnek a fellelhető információk szerint nem sok köze van a járműgyártáshoz és minőségellenőrzéshez. A 2008 novemberében alakult társaság tevékenysége saját honlapja szerint a villamosmérnöki és informatikai ágazat egészét felöleli, de elsősorban a távközlés, az intelligens energetikai hálózatok, a megújuló energiaforrások, az elektronikai technológia, valamint a képalkotó orvosi diagnosztika területén folytatott kutatás-fejlesztés a fő profiljuk. De vizsgálták például az élőhalszállítmányozás kultúrájának fejlesztési lehetőségeit is. A cég alkalmazottainak száma az Opten szerint idén márciusban 2 fő volt, árbevétele 2018-ban 76 millió forint. A BME Viking vezetője Felső Gábor, korábban, 2013 januárjától 2018 nyaráig a 4iG cégcsoport igazgatóságának tagja, elnöke volt a cég honlapja szerint, míg 2015. április 23. és 2016. július 19. között a 4iG Nyrt. vezérigazgatói pozícióját is betöltötte. (Egy amerikai vizsgálat szerint 2013 és 2015 között a Microsoft magyar leányvállalata indokolatlanul nagy kedvezményekkel adott el licenceket és szervizszerződéseket olyan közvetítő cégeknek Magyarországon, amelyek azután piaci áron értékesítették tovább ezeket kormányzati intézményeknek, többek között a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak és az Országos Rendőr-főkapitányságnak. Akkori lapértesülések szerint leányvállalatán, a Humansoft Kft-n keresztül a 4iG is érintett volt. A 4iG 2018 nyarán beolvadt a Mészáros-féle Opus Global Nyrt.-be, a cég vezetője azóta Jászai Gellért, Mészáros Lőrinc nemzeti gázszerelő bizalmasa.) Mindezek után sokan érdeklődve várják, hogy egy elsősorban informatikai fejlesztésekben jártas cég miként tud hiteles és részletes választ adni a hármas metrókocsik felújításának bonyolult jogi, gazdasági és műszaki kérdéseire. Bár talán nem lesz olyan nehéz dolguk, hiszen a BKV felügyelőbizottságának korábban bemutatott szerződéstervezetben úgy adták meg a lefolytatandó vizsgálat tárgyát, illetve olyan kérdésekre várnak választ, amelyekből egy korrekt vizsgálat esetén sem derülhet ki, hogy az orosz cég által leszállított szerelvények a felújított régiek vagy silány újak. A szerelvényekről előbb kiderült, hogy gyakorlatilag felzabálja a rozsda azokat, majd a múlt héten az is, hogy a szerelvények alján lévő áramátalakító berendezéseket acélhuzalokkal kellett felkötözni a kocsik aljára, nehogy leszakadjanak.