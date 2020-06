345,20 forinton az euró

A monopólium bevezetésének hála a Sánta-család vagyona is szépen nő.

Ontja a profitot a dohányboltok ellátásának monopóliuma, amire pályázat nélkül kapta meg annak idején a koncessziós jogot az Országos Dohányboltellátó Kft. A társaságot 2015-ben alapították, tulajdonosai a BAT Pécsi Dohánygyár Kft. és a Tabán Trafik Zrt. Utóbbi a dohánypiac újraszabályozását levezénylő Lázár János volt kancelláriaminiszter holdudvarához sorolt Sánta János érdekeltsége - írja a 24.hu . A portál azt írja, hogy a hódmezővásárhelyi vállalkozó a Fidesz dohányipari jogszabályainak fő haszonélvezője, a trafikpályázat nagy nyertese, aki egy időre beszállt a később Magyar Nemzetté visszaalakított, kormánypárti Magyar Idők kiadójába. A trafikokat áruval ellátó Országos Dohányboltellátó tavaly is jó évet zárt, a forgalma 598 milliárdról 671 milliárd forintra ugrott, és 4,3 milliárd forint adózott eredményt mutatott ki. Ez csak alig marad el a 2018-as 4,6 milliárd forintos profittól.

A cég 2015-ös fennállása óta összesen csaknem 16 milliárd forint nyereséget kasszírozott.

Az elmúlt évek nyereségének nagyobb részét, összesen 14,45 milliárd forintot osztalék formájában ki is vették a tulajdonosok. Tavaly márciusban lett az Országos Dohányboltellátó felügyelőbizottságának tagja Németh Lászlóné. Ő 2011 és 2014 között a fejlesztési tárcát vezette, majd 2016-ig a Miniszterelnökség pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyekért felelős államtitkára volt, amikor nyugdíjazását kérte. 2018 decemberében az állami ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. ellenőrző testületének az elnöke lett. Az ND volt az a cég, amelyik annak idején kiírta a dohány-kiskereskedelmet újraosztó trafikpályázatokat. A Tabán Trafikban érdekelt Sánta János 2016-ban került be a 100 leggazdagabb magyar közé, akkor 7,2 milliárdos vagyonnal éppen csak felfért a listára. Legutóbb a Forbes már 37,5 milliárd forintra becsülte Sánta és családja vagyonát, és ezzel a 47. helyre sorolta a milliárdosok között.