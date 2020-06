Müller Cecília: Az idősotthonokban gondozott 5991 személyből 899-en lettek koronavírusosak

Közülük 468 embert már gyógyultnak minősítettek.

Kiss Róbert alezredes az operatív törzs szerda délelőtti tájékoztatóján elmondta, hogy a kormány a szerdai ülésén is foglalkozik a járvány elleni védekezéssel, amelyről csütörtökön a Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ad tájékoztatást. Már 880 fő használja az elektronikus karantén-alkalmazást. Az elmúlt 24 órában 770 hatósági házi karantént rendeltek el, így összesen 11 172 karantén van az országban. A rendőrség eddig összesen 418 büntetőeljárást indított a járványüggyel összefüggésben: 120 esetben rémhírterjesztés, 29 esetben közveszéllyel fenyegetőzés, 128 esetben csalás és 21 esetben járványügyi szabályszegés miatt. Eddig 80 főt hallgattak ki gyanúsítottként. Hegyeshalomnál a kilépő forgalomnál egy órás várakozásra kell számítani.

Müller Cecília országos tisztfőorvos megerősítette, hogy újabb 10 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 3931 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az új fertőzések alacsony számát rendkívül kedvező hírnek minősítette. Elhunyt 2 idős, krónikus beteg, így már 534-en haltak meg a vírus következtében, 2190-en pedig meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1207, és 41 százalékuk budapesti. Az elhunytak 59 százaléka, a gyógyultak 48 százaléka szintén fővárosi. Az idősotthonok száma, ahol akár ápoltak, akár dolgozók fertőződtek meg, továbbra is 33, ez a szám nem emelkedett jó ideje. Az ápolók rendre gyógyulnak, és újra munkába állhatnak. Közölte, hogy az 5991 főből, aki ezekben az idősotthonokban lakik, összesen 899-en váltak pozitívvá a járvány időtartama alatt. Közülük 468-an már meggyógyultak. Kórházban jelenleg 414 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 24-en vannak lélegeztetőgépen. Azt a kórházat, ahol pozitív fertőzöttet találnak, zárlat alá helyezik, ott nem fogadnak új, nem koronavírusos betegeket. Azon intézmények száma, ahol nem COVID-19-es betegeket ápolnak, egyre bővül. Elmondása szerint így az első hullám végén már lehet értékelni az eredményeket, de a járvány továbbra is itt van, ahogy a világ számos területén még mindig nő az új fertőzöttek és a halálozások száma. Naponta körülbelül 100 ezer fővel emelkedik a világon a koronavírusos esetek száma. Európában eddig kétmillió, az Egyesült Államokban 1,8 millió esetet regisztráltak, ezt követi Brazília, illetve Oroszország.



- A magyarországi viszonyok nagyon kedvezőek, mi bizonyosan az első hullám végén vagyunk, ezt mutatja az összes számadat is. Ezért tudunk szinte napról napra, hétről hétre új enyhítéseket bevezetni a megfelelő higiénés rendszabályok szigorú megtartásával - tette hozzá.

Beszélt a felsőoktatásban zajló vizsgákról. Megfogalmazása szerint sok fiatalnak nehéz napjai vannak, hiszen az oktatás vége felé már online rendszerben működtek, de most mégis számot kell adni tudásukról. Közölte, hogy ott is figyelni kell a szabályokra, kerülni a kontaktusokat, a teremben a vizsgáztatón kívül maximum két vizsgázó tartózkodjon. Ajánlott, de nem kötelező a maszk viselése, szellőztessenek és tartsanak távot. A vizsgázóktól azt kérte, hogy ők se „verődjenek össze”. Sok sikert kívánt a vizsgákhoz. Újságírói kérdések: Müller Cecília érdeklődésre elmondta, hogy 102 éves volt a legidősebb beteg, aki gyógyultan távozott a Dél-Pesti Centrumkórházból. (Origo) Mivel a vírus valamilyen szinten velünk marad, elképzelhető, hogy a téli szezonban az influenza-vírus idején többletmegbetegedést fog produkálni. Úgy véli, a második hullámot felkészülten várjuk. (Origo) Kiss Róbert a nyaralások miatti érdeklődésre közölte, hogy május 28-tól a magyar állampolgárok is szabadon beutazhatnak Horvátország területére. Horvátországból magyar állampolgár csak úgy léphet be, ha házi karanténba vonul. (Inforádió) Az országos tisztifőorvos elmondta, hogy Heves megyében az idősotthonokban nem találtak még koronavírusos beteget. Hozzátette, hogy eddig azokat az idősotthonokat, szociális otthonokat szűrték, ahol sok volt a megbetegedés, és ahol nagy számban vannak gondozottak, most pedig a kisebb otthonok következnek, illetve azok, ahol eddig nem találtak pozitív személyt. (Heves Megyei Hírlap) Ha karanténban lévő személyhez szerelőt kell hívni, akkor a szakember viseljen maszkot és kesztyűt. (Somogyi Hírlap) Szükség lehet-e a kórházi ágyak újbóli felszabadítására? Erre az országos tisztifőorvos azt felelte, hogy az adatok, ismeretek segítenek a kiértékelésben és a felkészülésben az újabb hullámra, és több forgatókönyvre kell készülni. A magyar egészségügy meglátása szerint rendkívül nagy teljesítmény nyújtott, úgy is, hogy nem volt tapasztalatunk erről a betegségről. Most a védőeszközök és felszerelések betárazása is zajlik, a járványügyi éberséget továbbra is fenntartják. (Mfor)