Riasztás: zivatar, jégeső és viharos szél fenyeget a Dunától keletre

Volt már arra precedens, nem is egy alkalommal, még 2010 után is, hogy a kormánypártok és az ellenzék közösen nyújtottak be egy-egy politikai nyilatkozatot a parlamentnek és közösen is fogadtuk el azt, úgy, hogy mindenki elmondhatta róla a véleményét. Így volt legutóbb például 2018-ban, amikor az Erdélyben vallásszabadságot hirdető 1568-as tordai országgyűlés emlékére fogadtunk el ilyen dokumentumot – mondta a Népszavának Hiller István. A parlament szocialista alelnökét annak kapcsán kérdeztük, hogy a trianoni békediktátum századik évfordulójára tartott parlamenti megemlékezésen annak ellenére nem szólalhatnak fel az ellenzéki vezérszónokok , hogy a beterjesztett politikai nyilatkozat szövegét előzetesen valamennyien támogatták a Kárpát Medencei Magyar Képviselők Fórumán. Hiller István szerint a trianoni béke minden magyar számára sorstragédia, ezért is lett volna megfelelő alkalom arra, hogy a képviselők együtt emlékezzenek és beszéljenek a magyarság jövőjéről is. – Ennek elmaradása nem javítható ki azzal, hogy majd egy héttel később beszélhetünk róla – mondta arra a kormánypárti érvelésre reagálva, hogy a nyilatkozatról a következő héten lesz még egy parlamenti vita. Ezzel érvelt Kocsis Máté Fidesz frakcióvezető a Facebook-on is, amikor azt írta, „a kormánypártok sem jutnak majd szóhoz”. Ez abban az értelemben igaz, hogy Áder János és Kövér László (mint előterjesztő) szólal majd fel. A Demokratikus Koalíció a KMKF munkájában sem vesz részt és a parlamenti megemlékezésre sem megy el . Arató Gergely szerint azért, mert „a Fidesz nem nemzetegyesítésre, hanem a nemzet megosztására fogja felhasználni a trianoni megemlékezéseket, így a parlamenti ülést is”. A Párbeszéd részvétele is kérdéses, Kocsis Cake Olivio azt mondta lapunknak, ő maga, mint kisebbségi ügyekkel foglalkozó politikus biztosan ott lesz, a többi frakciótársa jelenléte viszont még nem egyértelmű. – Elfogadhatatlan, hogy a Fidesz nyújtotta be ezt a konszenzusos nyilatkozatot, mint párt, nem az összes parlamenti frakció együtt. A Fidesz továbbra is csak azt nézi, mi az, ami szétválaszt minket, nem azt, mi az, ami összeköt – fogalmazott.