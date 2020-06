New York állam kormányzója: A tüntetőknek kötelességük elvégeztetni a koronavírus-tesztet

Igen, az a Moszkva, ahol egy letartóztatott mellett tüntető aktivistákat és egy ellenzéki képviselőt is őrizetbe vettek az elmúlt napokban.

Rámutatott, hogy sok, az eseményről tudósító újságíró megsérült , köztük oroszok is. Hozzátette, hogy Moszkva továbbra is élénk figyelemmel kíséri az Egyesült Államokban zajló eseményeket. Zaharova szerint eljött az ideje, hogy Washington felhagyjon a kioktató hangnemmel, és a tükörbe nézzen. A szóvivő ezzel arra utalt, hogy az Egyesült Államok rendszeresen bírálja Oroszországot az emberi jogok megsértése címén, egyebek között amiatt, hogy az orosz hatóságok a tüntetések szervezésére vonatkozó szabályozás megsértése miatt rendszeresen fellépnek az ellenzéki aktivisták ellen. Az orosz média az elmúlt napokban gyakran adott helyet olyan nyilatkozatoknak, amelyek szerint az orosz kormányzatnak élnie kellene a lehetőséggel, és az amerikai nyilatkozatokhoz hasonló bírálatokat kellene megfogalmaznia. Korábban az orosz külügyminisztérium bírálta a sajtó munkatársaival szembeni durva amerikai hatósági fellépést, a washingtoni orosz nagykövetség pedig tiltakozott az amerikai diplomáciai tárcánál a RIA Novosztyi hírügynökség tudósítójának bántalmazása ellen. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője korábban a zavargásokat amerikai belügynek minősítette, és visszautasította a Susan Rice volt amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó által megfogalmazott gyanúsítgatásokat, miszerint Moszkvának köze lehet az indulatok szításához. Hasonlóképpen tett Zaharova is. Oroszország fellépése azért érdekes, mivel a múlt héten is tucatjával vitték el a rendőrök azokat , akik egy letartóztatott újságíró mellett, a járvány miatt „egyénileg” tüntettek Moszkvában. A tüntetéseket az váltotta ki, hogy a moszkvai rendőrség nemrég vette őrizetbe Vladimir Vorontszovot, aki a rendőri visszaélésekkel foglalkozó online közösség vezetője volt, és az interneten a rendőrombudsman néven is emlegették. Letartóztatásának hírére kezdett el tiltakozni egyedül a moszkvai kapitányság épülete előtt Viktor Nemytov aktivista, akit a rendőrség hamar őrizetbe vett. A rendőrök fellépése ellen csütörtökön tiltakozott a Novaja Gazeta újságírója, Ilja Azar, akit szintén letartóztattak. Sajtóinformációk szerint legalább 20 aktivistát is őrizetbe vettek, ahogyan az orosz ellenzéki képviselőt, Szergej Mitrogyint is. Voltak újságírók, akiket úgy állítottak elő, hogy nem is csatlakoztak a tüntetőkhöz, hanem tudósítani voltak a helyszínen.