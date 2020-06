Háromszáz négyzetméteren lángolnak hűtőgépek és műszaki cikkek a X. kerületben (fotók)

A férfit azzal vádolják, hogy megölte idős, színművész édesapját.

A Budai Központi Kerületi Bíróság három hónappal meghosszabbította Szilágyi István színművész fiának letartóztatását. A 49 éves férfit emberölés bűntettével gyanúsítják . A letartóztatás végrehajtási helyéül a bíróság továbbra is az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetet jelölte ki - írja a Fővárosi Törvényszék szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményében. A megalapozott gyanú szerint a férfi 2020. május 3-án reggel egy kalapáccsal többször fejbe verte idős korú , elesett állapotú édesapját, akit a földre kerülését követően is bántalmazott. A 82 éves Szilágyi István sérülései olyan súlyosak voltak, hogy életét vesztette. A bíróság közölte, hogy a gyanúsított cselekménye bizonyítottság esetén „bűncselekmény elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének a megállapítására lehet alkalmas és akár életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető”. Az ügyészség a szökés, elrejtőzés, a bizonyítás megnehezítésének és a bűnismétlés veszélye miatt kérte a terhelt letartóztatásának meghosszabbítását, amely indítványnak a bíróság helyt adott. A nyomozás folyamatban van. A gyanúsított pszichiátriai kezelt, rendszeres gyógyszeres kezelésben részesül. Figyelemmel a férfi személyi körülményeire, kiszámíthatatlan viselkedésére és az ebből fakadó társadalomra veszélyességére, valamint a terhére rótt bűncselekmény tárgyi súlyára, annak elkövetési módjára és a várható büntetés mértékére, a bíróság változatlanul megállapította a szökés, elrejtőzés veszélyét. Bár a nyomozó hatóság a bűncselekmény elsődleges tanúit már kihallgatta, azonban további tanúkihallgatások várhatók. Ezek zavartalan lefolytatása a nyomozás elsődleges érdeke. A bíróság szerint továbbra is megalapozottan feltehető, hogy a terhelt szabadlábra kerülése esetén az eljárási szereplőket jogellenesen befolyásolná, ezzel megnehezítve, meghiúsítva a bizonyítási eljárást. A gyanúsított büntetett előéletű. A gyanú szerint a gyilkosságot egy, szintén az édesapja sérelmére elkövetett súlyos testi sértés bűntette miatt kiszabott, próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt követte el. A bíróság közölte, hogy a kiemelkedő tárgyi súlyú bűncselekmény elkövetési módja és a gyanúsított személyiségjegyei miatt nem valószínű az önkéntes jogkövetés, amely enyhébb kényszerintézkedést indokolna. A végzés nem végleges.