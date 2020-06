Visszaszólt a gyógyszerész kamara Káslernek - és kiderült, kik tartoznak még a félmilliós körbe

Besoroltak a NER-be a fővárosi bírák.

A Fővárosi Törvényszék (FT) jelenlegi megbízott elnökének a pályázatát támogatta az FT véleménynyilvánító összbírói értekezletének többsége tegnap a Groupama Arénában a törvényszék elnöki posztjára pályázók közül. A bírói fórum résztvevőinek 51,46 százaléka Tatár-Kis Péter, míg 49,4 százaléka a másik aspiráns, Fazekas Sándor pályázata mellett szavazott. Egy lapunk által megkérdezett bíró szerint az eredmény azt jelzi, hogy beérett Handó Tünde műve, s az eddig ellenálló, a bírói függetlenséget képviselő fővárosi bírák a NER hivatalnokaivá váltak. Megírtuk, az FT-nek több mint két éve nincs rendes, hat évre kinevezett elnöke. Fazekas 2012 és 2018 között már betöltötte a tisztséget, s hiába pályázott kétszer is a fővárosi bírák kétharmados támogatásával, az OBH előző elnöke, Handó Tünde eredménytelennek nyilvánította a pályázatokat. Tavaly nyáron Handó Kovács Zoltán kommunikációs államtitkár sógorát, Tatár-Kist, a Balassagyarmati Törvényszék elnökét bízta meg egy év határozott időre az FT vezetésével. Tatár-Kis ezt most azzal „hálálta meg”: az Arénában mondott beszédében letagadta, hogy aláírta volna azt a tavaly év végi levelet, amelyben 24 bírósági vezető hálálkodott Handónak. Tatár-Kis azt állította, a levelet nem látta, nem írta alá, s amikor az készült, Stockholmban volt képzésen. Bírósági forrásunk szerint Tatár-Kis vagy nem mondott igazat a bírói fórum előtt, vagy etikai vétséget követett el, hogy több mint fél éve nem jelezte, nevét helyette valaki odahamisította az iratra. A bíróságok központi honlapja szerint az értekezleten 585 bíró jelent meg, ami a fővárosi bírói kar 78,6 százalékát jelenti, s az elektronikus titkos szavazás során 581 voksot adtak le. (A két jelölt együttes támogatottsága azért lehet 100 százalék feletti, mert egy bíró akár mindkettejüket is támogathatta, vagy egyiküket sem.)

Az FT közigazgatási kollégiumának vezetői posztjára egyedül pályázó Rácz Krisztina 82,44, a munkaügyi kollégium vezetésére ugyancsak egyedüliként pályázó Ilyés-Farkas Gabriella pedig 88,81 százalékos támogatottságot kapott. A két kollégiumvezető kinevezése nem is kérdéses, ám Tatár-Kist és Fazekast előbb meghallgatja Senyei György, az OBH elnöke, aki dönt a pályázatról. Neki most több lehetősége is van: a legvalószínűbb, hogy kinevezi a bírák többsége által támogatott Tatár-Kist, de dönthet Fazekas mellett is, ekkor azonban az Országos Bírói Tanács (OBT) egyetértésére van szükség, hiszen eltér a bírák véleményétől. Végül dönthet úgy is, hogy eredménytelennek nyilvánítja az FT elnöki posztjára kiírt pályázatot, ahogyan korábban elődje, Handó több ízben is megtette.