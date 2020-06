Wachsler megvédte a Trianon-emlékművet

A koncepció lényege az, hogy – méretüket kivéve – semmilyen módon nem tesznek különbséget az egyes települések között.

Wachsler Tamás, a Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. vezérigazgatója nem lát okot rá, hogy Ungváry Krisztián történész javaslata nyomán változtassanak a Trianon-emlékművön.

A Parlamenttel szemben létrehozott emlékhelyet a járványhelyzet miatt csak augusztus 20-án fogják átadni. A földfelszín alatt kialakított emlékművön olyan települések nevei szerepelnek, amelyek 1920 után elvesztek Magyarország számára. Ungváry Krisztián lapunknak adott interjújában a látványtervek alapján kifogásolta, hogy Zágráb is az említett települések között van. Wachsler Tamás arról tájékoztatta a történészt, hogy az emlékműre az 1920 előtti horvátországi települések nem kerültek fel, Zágráb csak egy „rossz látványterven” szerepelt. Wachsler kérdésünkre közölte, hogy a vizuális megjelenés bemutatása tekintetében jó munkát végzett a grafikus, de az ábrázolt helységnevek közé hiba csúszott. A vonatkozó kormányhatározat is rögzíti, hogy az Összetartozás Emlékhelye a történelmi Magyarország 1913. évi összeírás szerinti helységneveit jeleníti meg, Zágráb nyilvánvalóan nincs közöttük.

A hibát javították. Wachsler Tamás kitért rá, hogy a félreértést a Klubrádióban már tavaly áprilisban tisztázta: „Nyilvánvalóan pongyolaság okozta ennek a régen tisztázott félreértésnek az újbóli felmelegítését.” Ungváry Krisztián legfőbb gondja azonban az volt, hogy sok kisebb település csak a századforduló körül kapott magyar nevet, és adott esetben 100 százalékig nem magyarok lakták: a trianoni emlékmű ellenben úgy tesz, mintha magyar települések lettek volna. „A kormány politikailag és morálisan is védhetetlen üzenetet küld. Jelesül azt, hogy Magyarországnak olyan területekkel is van dolga, amelyek nem kötődnek magyar identitású emberekhez” – mondta a történész. Javasolta: színárnyalattal vagy konkrét adatokkal jelezzék, mely helységekben volt jelentős létszámú magyar lakosság. Wachsler Tamás nem ért egyet. A koncepció lényege az, hogy – méretüket kivéve – semmilyen módon nem tesznek különbséget az egyes települések között. Az emlékhely azt szeretné megidézni, ami „összeköti az itt élő embereket, ez pedig közös örökségünk, a történelmi Magyarország, amely – nem mellesleg – sokáig a közös otthonunk volt”. Wachsler úgy látja, hogy Ungváry javaslata ezzel ellentétben azt hangsúlyozná, „ami elválasztja az itt élőket”. Az emlékhely üzenete politikailag és morálisan is abszolút pozitív – állította Wachsler Tamás –, esztétikai szempontból pedig ki-ki az augusztus 20-ai avatás után tud majd autentikus véleményt alkotni.