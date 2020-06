Fejbe lőttek egy seriff-helyettest - a tettes direkt rendőrökre vadászott

Létezik egy forgatókönyv, miszerint Trump hiába veszti el a választásokat.

Európában nem lehet populista hullámról beszélni, hiszen a jelenség a 19. század óta folyamatosan jelen van a földrészen. Ezt tartalmazza az a tanulmány , amelyet ma tesznek közzé két francia elemző tollából a szélsőjobbos populista erők utóbbi egy évéről. Az összeállítás, amelyet a lap Orbán Viktor képével illusztrál, a tavalyi EP-választástól a koronajárványig terjedő időszak fejleményeit tekinti át. Legelőször is arra hívja fel a figyelmet, hogy minden félelemre rácáfolva, jelentős ideológiai különbségek vannak az ilyen pártok között és ez megnehezíti az együttműködésüket. Steve Bannon nem tudta összefogni ezeket a mozgalmakat, így azok – bár odahaza sokszor jelentős támogatást élveznek – továbbra is kívül maradnak a politika fő áramán. Strasbourgban nem sikerült megnyerniük maguknak sem a Fideszt, sem a brit Farage pártját, így nem nyilváníthatták ki, hogy új korszak nyílt az Európai Parlamentben. Azon kívül hiába járt volna több fontos poszt is az Identitás és Demokrácia-frakciónak, nem kapta meg azokat, mert a többi nagy pártcsalád karanténban tartja a szélsőségeseket. A két kutató ugyanakkor rámutat, hogy a szociális és politikai válság, amit csak tetézett a Covid-19, sokaknál ráerősített arra az érzésre, hogy személy szerint és nemzete tagjaként is rosszabbra fordult a sorsa. Ez pedig csak fokozza a jobbra tolódást. Vagyis tavaly ugyan elmaradt a populista cunami az európai választásokon, ám a mostani járvány még jobban összefoghatja a szélsőjobb támogatóit és súlyosbíthatja az erőszakos radikalizálódást.