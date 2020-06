Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait

Egy tizenkét méteres faág is lehasadt Hajdúböszörményben.

A viharos szél fákat döntött ki, faágakat szakított le szombat délután Hajdú-Bihar megyében – közölte a térségi katasztrófavédelmi igazgatóság honlapján. Közleményük szerint Debrecenben, a Teleki utcában és az Esze Tamás utcában is kidőlt fák miatt kérték a tűzoltók segítségét, a megyeszékhely hivatásos egységei tették szabaddá a járdát és az úttestet. A 4-es számú főúton Téglásnál egy akácfa zárta el az utat, ott is a debreceni tűzoltók szüntették meg a veszélyhelyzetet. Hajdúvid és Hajdúhadház között egy tízméteres fa dőlt az úttestre, a hajdúböszörményi hivatásos egység motoros láncfűrésszel avatkozott be. Hajdúböszörményben több helyen is pusztított a vihar. A Kemény János körúton egy tizenkét méteres faág hasadt le, a hajdúnánási hivatásos tűzoltók motoros fűrésszel és kéziszerszámokkal kezdték meg eltávolítását. – A Kossuth Lajos utcában egy tízméteres fa borult az úttestre, a helyi hivatásos tűzoltók dolgoznak a forgalmi akadály megszüntetésén – közölte a katasztrófavédelem.